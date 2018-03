Casa de Cultura Mario Quintana tem curso gratuito de Dança Afro-Brasileira

Estão abertas as inscrições para a oficina Dança Afro-Brasileira para crianças, da Sapato Florido, pelo e-mail corpopercussao@gmail.com. As aulas são gratuitas e se iniciam na próxima sexta-feira, com encontros neste dia da semana até a primeira quinzena de junho, sempre das 15h às 17h, na Sala Hermes Mancilha da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736).

Para alunos de 8 a 12 anos, os encontros serão ministrados pela dançarina e educadora de danças afro-brasileiras Luziana Cavalli (mestranda em Artes Cênicas na Ufrgs). As crianças terão acesso aos movimentos, gestos, ritmos e narrativas do acervo mito-poético das expressões negras no Brasil por meio de dinâmicas corporais, jogos, exercícios de conscientização corporal, sensibilização rítmica e partituras coreográficas.