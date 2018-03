Espetáculo Fatale é atração na segunda Maluca do Ocidente

Fatale busca recriar clima de cabaré e jazz do cinema da década de 1940 ANDERSON ASTOR/DIVULGAÇÃO/JC

O espetáculo performático-musical Fatale é atração na edição desta segunda-feira (12) do projeto Segunda Maluca, por R$ 30,00. A apresentação, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), às 22h30min, busca recriar o clima de cabaré e jazz do cinema da década de 1940.

Iandra Cattani (voz), André Paz (baixo), Rodrigo Fernandez (teclado) e Rodrigo Souto (bateria) interpretam faixas que foram entoadas por atrizes em cenas icônicas da sétima arte. O objetivo é revisitar todos os aspectos que originam os chamados clássicos - como Rita Hayworth cantando Put the blame on mama em Gilda, ou até exemplos mais recentes, como Isabela Rosselini interpretando Blue velvet em Veludo azul.