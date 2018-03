Professor de Literatura ministra oficina sobre crítica literária

Professor de Literatura Brasileira na Ufrgs e autor de seis livros de poesia e de diversos textos em jornais e revistas, Guto Leite ministra, a partir de terça-feira (13) a oficina Onde está a crítica literária?, na Casamundi Cultura (Borges de Medeiros, 2.500/1.909). Serão quatro encontros, nas terças-feiras, das 10h15min às 12h15min, até 3 de abril.

Leite instiga os participantes, mobilizados pela teoria e convidados à prática, a refletir sobre algumas questões, como o lugar da crítica literária hoje e em que condições exercê-la. Segundo ele, criticar é ler na minúcia, entender como funcionam as formas, sublinhar os momentos em que o escritor mobilizou recursos estéticos em prol do estilo - entendido como acumulação individual/histórica - e apontar quando a tensão mantida na e pela forma se arrefeceu. Assim, o crítico não exerceria apenas a função de contraponto ao autor, mas seria peça estruturante do sistema literário. No entanto, no momento atual, tempo de mercadoria, o espaço da crítica foi substituído pela publicação promocional, pela resenha, pelo comentário.

O curso tem um investimento de R$ 418,00 (sendo R$ 374,00 para estudantes, desde que o inscrito escreva para cultura@casamundi.com.br solicitando seu cupom de desconto e, na data do evento, apresente sua identificação estudantil). Os valores podem ser parcelados em até três vezes.