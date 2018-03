Curso sobre patrimônio de Porto Alegre tem inscrições até 20 de março

Estátuas como esta do prédio do Margs, de 1914, ajudam a contar a história da Capital /JOSE FRANCISCO ALVES/DIVULGAÇÃO/JC

Até 20 de março, estão abertas as inscrições para o curso Porto Alegre: Arte, monumentos e História, ministrado por José Francisco Alves, em promoção do Atelier Livre Xico Stockinger, da Secretaria Municipal da Cultura. As aulas são voltadas principalmente para guias de turismo, professores e interessados na história da Capital por meio de acervos e obras de arte ao ar livre.

Até 28 de junho, as aulas sobre arte urbana e arquitetura ao ar livre, com caminhadas e visitas dirigidas, ocorrerão em semanas intercaladas, iniciando em 22 de março, com encontros às quintas-feiras (às 19h), no Auditório do Atelier Livre (Érico Veríssimo, 307), numa semana; e na seguinte, aos sábados de manhã (das 10h às 12h). As ocasiões nos fins de semana, durante o dia, são para a realização de roteiros pela cidade, como o Centro Histórico, cemitérios e parques.

Entre os temas dos encontros, um breve histórico da cidade, resgate da arquitetura historicista e da estatuária fachadista, e considerações sobre monumentos públicos e obras de arte moderna e contemporânea ao ar livre. Tendo valor total de R$ 250,00, o cronograma e o conteúdo completo do curso podem ser solicitados ao e-mail da instituição: alivre@smc.prefpoa.com.br- pelo qual também pode ser feita a inscrição. Contatos ainda pelos telefones

(51) 3289-8057 e 3289-8058.