Viagem de devaneios no litoral: Ueba apresenta montagem de rua em Tramandaí

As aventuras do Fusca à vela é uma releitura do clássico Moby Dick FABIANO KNOPP/DIVULGAÇÃO/JC

Através do prêmio Iacen de Teatro do FAC, com financiamento do Pró-Cultura RS, o grupo de teatro Ueba, depois de se apresentar em outros municípios do Litoral, finalmente chega a Tramandaí. A trupe leva a montagem de rua As aventuras do Fusca à vela neste domingo, às 17h, no calçadão à beira-mar, gratuitamente.

A inusitada montagem se passa em torno de um ferro velho, onde dois personagens se encontram em uma situação singular, confundindo realidade com fantasia. O velho Ismael conta e experimenta sua história através do seu Fusca, transformando o carro em uma embarcação, conduzindo o espectador a viajar com seus devaneios.

Releitura do clássico Moby Dick, o espetáculo, assim como o livro, pode ser definido como uma extraordinária metáfora da condição humana, pois aborda as obsessões de cada um, o quanto comportamentos extremistas interferem na vida das pessoas. A peça é leve, divertida e, ao mesmo tempo, com forte carga dramática, explorando as nuances desses sentimentos.

A utilização do Fusca visa transformar e inquietar o transeunte que desavisado se dá conta de um "novo" objeto instalado em meio ao cenário urbano em que ele está acostumado. O cenário, por si só, já terá a ideia de instalação urbana, com a mescla do seu visual. Além dos figurinos "steanpunk", o trabalho também mescla atuação com formas animadas e bonecos, como sereias e tubarões.

O projeto As aventuras do Fusca a vela - Na sua praia tem como foco fruir a produção cultural do Grupo Ueba Produtos Notáveis através da circulação do seu mais recente espetáculo. A peça passou por Arroio do Sal, Capão da Canoa, Torres e Xangri-lá, além da cidade-sede do grupo (Caxias do Sul) e da Capital.