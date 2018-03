Sarau celebra 130 anos de nascimento de Fernando Pessoa

Para celebrar os 130 anos de nascimento de Fernando Pessoa, o London Pub & Bistrô (José do Patrocínio, 964) realiza, neste domingo, a 30ª edição do Sarau no London, com participação especial do ator Jairo Klein. O evento começa às 19h, com ingressos a R$ 15,00. As reservas devem ser feiras pelo WhatsApp (51) 98233-7037.

O sarau tradicionalmente conta com Cátia Simon, Márcia Ivana Lima Silva e Mires Batista Bender na leitura de poemas. Neste domingo, Klein se junta a elas para declamar versos do escritor português. As intervenções musicais são responsabilidade de Denise Tonon (voz) e Fernando Corona (piano).

Por 25 anos, Klein pesquisou o universo multifacetado do poeta, revelando ao público o pensamento de um dos maiores gênios da literatura universal do século XX e a sua arrebatadora obra, traduzida em várias línguas e discutida em teses, monografias, ensaios teatrais e científicos, o que gerou a apresentação Eu, Pessoa e outros Eus, da Cia. Teatrofídico. O ator também interpreta os heterônimos mais conhecidos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Em 2008, foi agraciado com o Troféu Fernando Pessoa, concedido pelo Instituto Cultural Português, por sua atuação na divulgação da presença e da cultura portuguesa no Rio Grande do Sul.