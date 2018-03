Cultura COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Notícia da edição impressa de 09/03/2018. Alterada em 08/03 às 17h30min Vila espanhola

Karime Costalunga e Eduardo Berni comemoraram o primeiro aniversário de Marco

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Eduardo Bins Ely

O primeiro aniversário de Marco Costalunga Berni, filho de Karime Neme da Silva Costalunga e Eduardo Machado de Assis Berni, foi devidamente comemorado nos salões do Country Club. O tema da festa foi o filme O Touro Ferdinando. Bettina Becker organizou o evento e coordenou a decoração juntamente com Neca Noronha, tudo em clima de uma vila espanhola. As atrações gastronômicas para a garotada foram o quiosque de sorvetes Di Argento, Mimos Doces e churros da Oh My Bike.

Montevidéu

A Sun Motors promove, no dia 15 de março, na sua concessionária em Montevidéu, a festa de comemoração de seus cinco anos no mercado uruguaio. A loja, que recentemente mudou de endereço, atualmente na Ciudad Vieja, abre as portas para uma grande festa. A ocasião será também de lançamento do novo Rio 5 portas, carro da Kia mais vendido naquele país. Jefferson Fürstenau e sua equipe recebem os convidados.

Camaleão

Será inaugurada, neste sábado, a Casa Camaleão, na rua Giordano Bruno. O local, além de ser a sede da ONG Projeto Camaleão: Autoestima Contra o Câncer, foi criado para se tornar uma referência em atendimento, acolhimento e reinserção social de pacientes com câncer em tratamento na capital gaúcha. O evento de abertura terá entre as atrações: brechó, serviços de maquiagem, food trucks e intervenção artística do grafiteiro Trampo.

Moda inverno

Fernanda Rech com uma das peças em tricô do estilista Teodoro Salazar

RICARDO BELLINI/DIVULGAÇÃO/JC

A elegância das tramas do tricô combinada à suavidade do algodão compõe a inspiração do designer caxiense Teodoro Salazar para lançar o Inverno/2018 da sua grife homônima. Para ilustrar a coleção, a modelo Fernanda Rech emprestou sua beleza para a produção. Já para a linha plus size, a musa foi Altaiza Meurer. Os ensaios foram produzidos por Salazar e registrados pelo fotógrafo Ricardo Bellini, em Garibaldi.



Gramado

André Hermann e Betinha Schultz estiveram em Gramado no desfile da estilista Ju Cardoso, no Wish Serrano

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Guitar man

O guitarrista Steve Hackett faz show histórico no Araújo Vianna, no dia 20 de março, abrindo a Top Cat Concert Series, que trará grandes nomes do rock progressivo a Porto Alegre. Um dos mais talentosos e inovadores músicos de rock, Hackett fez parte da formação clássica do Genesis, com Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford, que produziu alguns dos álbuns clássicos da banda, como Selling England by the Pound.