Mostra coletiva no Margs encerra em encontro com artistas

Tem encerramento neste domingo a mostra coletiva Exxpostos, no Memorial do Rio Grande do Sul (Sete de Setembro, 1.020 - 1º andar). No sábado, às 16h, acontece um encontro com artistas - a mediação é de Teresa Poester, professora do Instituto de Artes da Ufrgs.

A exposição conta com desenhos, pinturas, fotografias, escultura, instalações e audiovisual. Participam 24 artistas oriundos do mesmo instituto e com trajetória consolidada a partir de 1990. Constam obras de nomes como Amelia Brandelli, Andre Severo, Eduardo Miotto e Maria Luiza Sarmento.