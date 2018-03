Nativismo e MPB: Maria Luiza Benitez faz show no Café Fon Fon no domingo

Ao lado do cantor e violonista Jader Leal, Maria Luiza Benitez apresenta o show Juntos, neste domingo, às 20h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Quem se junta à dupla para tocar clássicos da música latino-americana e MPB é o violonista Silfarnei Alves. O couvert é R$ 20,00.

Considerada uma das grandes vozes gaúchas, Maria Luiza tem mais de 40 anos de carreira, integrando a primeira geração de intérpretes, precursora do movimento nativista do Rio Grande do Sul. Por sua contribuição à cultura do Estado, a cantora recebeu troféus e premiações como a Medalha do Mérito Farroupilha e Amiga do Folclore.