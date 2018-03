Bando Celta inicia turnê pelo Estado para celebrar São Patrício

Para comemorar seus cinco anos de trajetória, o Bando Celta dá início a uma turnê pelo Estado. O cronograma faz referência ao dia de São Patrício (17 de março) e tem como mote resgatar canções tradicionais de pubs irlandeses. A sequência de shows começa no domingo, em Porto Alegre: os músicos se apresentam no Revel Snt Patrick, na Praça Garibaldi, a partir das 18h, com entrada franca.

Caio Haag (voz e bodhran), Leonardo Bueno (voz e violão), Renato Velho (banjo e mandola) e Tales Melati (flautas e gaita de foles) apresentam também canções autorais e novidades que misturam ritmos com origens além das terras do Rei Arthur - incluindo o Leste europeu e a América.