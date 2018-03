Porto Alegre recebe Beatles Festival 2018 neste domingo

Banda argentina The Beetles é uma das atrações em evento dedicado aos Fab Four /THE BEETLES/DIVULGAÇÃO/JC

O Beatles Festival 2018 acontece no Parque Farroupilha, neste domingo (11). A partir das 14h, o evento recebe shows em homenagem ao grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Os espetáculos são gratuitos.

Entre as atrações, está banda argentina The Beetles (16h30min), que vem apresentar seu novo show. A apresentação é dedicada a canções do início da carreira dos Fab Four, ainda nos tempos em que tocavam no Cavern Club, em Liverpool.

Também sobem ao palco o tecladista da banda Cachorro Grande, Pedro Pelotas, acompanhado da banda Chaise Brothers. O show está previsto para as 15h20min e tem como mote versões instrumentais para as músicas dos Beatles.

Também estão escaladas as bandas Bgirls - Beatles por Elas (17h20min). As artistas têm passagem pela International Beatle Week, em Liverpool. Quem fecha as atividades é a Zoom Beatles (18h30min), com um show dedicado aos discos Sgt. Peppers e Magical Mystery Tour. Os dois álbuns completaram 50 anos em 2017. A previsão é que o evento termine às 20h.