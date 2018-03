Ecarta Musical vai manter pluralidade de estilos em 2018

De Missel e Falcão, show Queijo com Goiabada é atração no Ecarta Musical /ECARTA/DIVULGAÇÃO/JC

O projeto Ecarta Musical, da Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), pretende manter a pluralidade de estilos neste ano. Até junho, a iniciativa segue com duas apresentações gratuitas por mês, realizadas aos sábados, às 18h.

De acordo com a produtora Elenice Zaltron, a estreia, neste sábado, promete drama e comédia com o ator e intérprete Antônio Carlos Falcão e violão, guitarra e viola de 10 cordas caipira de Alexandre Missel no espetáculo Queijo com Goiabada. O show será composto de música brasileira e por composições autorais com mistura de sambas, baladas, jazz e marchinhas.

A próxima atração, no dia 24 de março, é Irish Fellas (Caetano Maschio Santos, Pedro Borghetti, Renato Muller e Kelvin Venturin).