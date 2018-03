Opinião tem show bluegrass nesta sexta-feira

O Bardo e o Banjo, um dos grupos mais conceituados de bluegrass do Brasil, se apresenta no Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira, às 20h. O grupo lança o seu segundo trabalho de estúdio, O tempo e a memória, que chegou às lojas e às plataformas de streaming no início do mês. A banda paulista também incluirá em seu repertório releituras de grandes clássicos do rock e do country, e faixas do seu primeiro álbum, Homepath, lançado em 2014. Ingressos de R$ 40,00 a R$ 60,00.

O projeto traz referências do ambiente caipira norte-americano com instrumentos incomuns, como o mandolim, o farmer foot drums (uma bateria toda tocada com os pés) e o tin whistle, e é um marco, pois se torna o primeiro registro de bluegrass cantado em português da história. O Bardo e O Banjo é o alter ego de Wagner Creoruska Jr., músico de 28 anos que levou a sua arte às esquinas mais movimentadas de São Paulo. Hoje, como um quarteto, o diferencial da banda é se relacionar com o público e fazer música ao vivo, através da sonoridade rústica, espontânea e cativante que o folk e o bluegrass proporcionam.

A abertura fica por conta do projeto gaúcho Cartas na Rua, conhecido na noite porto-alegrense pelas suas releituras de clássicos em versões bluegrass.