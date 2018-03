Turma do Pagode se apresenta em Porto Alegre nesta sexta

Com mais de 20 anos de carreira, a Turma do Pagode se apresenta na WA Eventos (Beirute, 45) nesta sexta-feira. O grupo sobe ao palco às 23h para apresentar a turnê do seu último CD gravado ao vivo, Misturadin. Quem se junta aos paulistas no show são os gaúchos do Grupo Zueira.

Misturadin traz nove faixas inéditas e sucessos do samba e do pagode dos anos 1990 e 2000, com participações especiais de nomes como Péricles, Chrigor, Dodô e Leandro Lehart. Formada por Leiz, Caramelo, Rubinho, Thiago, Neni, Marcelinho, Leandro Filé e Fabiano Art, a Turma do Pagode tem nove álbuns lançados e já emplacou hits como Camisa 10, Lancinho e seu mais recente single, Cobertor de orelha. Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Multisom da Andradas, do BarraShoppingSul, do Bourbon Wallig, do Iguatemi, do Praia de Belas e do Bourbon Ipiranga, ou pela internet , ao custo de R$ 40,00 a R$ 80,00.