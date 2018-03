Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Vida social Notícia da edição impressa de 16/03/2018. Alterada em 15/03 às 18h40min Aniversário

Odalgir Lazzari brindou troca de idade com Shirley Kroeff e Cristina Piccoli

O comunicador Odalgir Lazzari comemorou seu aniversário com um elegante jantar no Bar Inglês do Country Club. A noite contou com menu preparado pelo chef Rafael Jacobi e brindes com espumante Gran Legado. O paisagismo, com muitos verdes e musgos, foi assinado por Luciano Gonçalves, e a decoração foi da Ambientallize. O fundo musical foi com o pianista Ismael Gomes acompanhado por Clauber Souza ao violino.

Luxo

Cristiano Cruz, CEO da One Imóveis de Luxo, recebe, nesta sexta-feira, para um almoço, convidados das principais incorporadoras do Estado. O encontro será no restaurante Mokai Platinum e abre a programação da segunda edição do workshop promovido pela empresa de mercado imobiliário de luxo. O evento da One é considerado um êxito pelos primorosos lançamentos imobiliários que são apresentados nos dois dias do encontro.

Loucos & Santos

Daniel Confortin e Natalia Bischoff no coquetel em Gramado

A concept store da marca Loucos & Santos, em Gramado, reinaugurou e lançou, com um desfile, a coleção de outono-inverno 2018, intitulada Winter Codes. Sempre antenada em novos mercados e no posicionamento da marca, a publicitária Natália Bischoff está à frente da grife, que já atingiu 700 unidades no Brasil e no exterior. A coleção traz um mix de sapatos, bolsas e acessórios repletos de movimentos e diversidade.



Dupla

A dupla de irmãos gêmeos Breno e Caio Cesar se apresenta, pela primeira vez em Porto Alegre, nesta sexta-feira, na Wood's. Com muitos shows pelo País e números surpreendentes na internet, eles lançam a faixa Não me leve a mal, com a participação de Michel Teló. A festa terá ainda a dupla paranaense Paula e Pâmela, e o DJ residente Márcio Ferraz. Já no sábado, a Wood's será palco da festa Na Lata, projeto de axé e samba.

ACPA

Ana Luiza Ferrão Cardoso e Roberto Sirotsky com Paulo Afonso Pereira, presidente da ACPA

A Associação Comercial de Porto Alegre promoveu o primeiro evento do ano recebendo Roberto Sirotsky, diretor da agência 3yz, e Ana Luiza Ferrão Cardoso, diretora da Gang. Os dois representantes da nova geração de empresários participaram da reunião-almoço Menu Porto Alegre, com o tema Transformação dos negócios. Mauro Schneider, editor do caderno GeraçãoE, do Jornal do Comércio, foi o mediador. Na ocasião, Romildo Bolzan Junior, presidente do Grêmio, recebeu uma homenagem pelo tricampeonato da Libertadores da América.