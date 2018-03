Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Anderson Caruso, Leandro de Azevedo e Fernando Rodrigues curtindo o Happy no Terraço, no Shopping Total

O Jeronimo Smash Burger - nova rede de hamburgueria do Grupo Durski - abriu sua unidade em Porto Alegre, no bairro Bela Vista, junto ao antigo posto Figueiroa. O ambiente é convidativo e une gastronomia, arte e inovação para intensificar a experiência com os smash burgers e saladas oferecidos no cardápio. O Jeronimo também atua na área de responsabilidade social. Em Porto Alegre, a instituição beneficiada será o Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações.

A Federação Gaúcha de Esportes Equestres abre as inscrições para o tradicional CSI2*-W- Concurso de Salto Internacional Cidade de Porto Alegre (The Best Jump), no dia 19. Chegando a sua 50ª edição em 2018, o campeonato reúne alguns dos melhores cavaleiros e amazonas nacionais e internacionais em diferentes percursos. A edição dos 50 anos será realizada entre os dias 19 e 22 de abril.

Magda Walper e Luiz Henrique Bugs no deque do Peppo Cucina

A Liga Feminina de Combate ao Câncer promove, amanhã, o evento de boas-vindas às candidatas ao título de Glamour Girl 2018, na Pâtissier Marcelo Gonçalves. Na oportunidade, a entidade dará informações sobre o trabalho voluntário da Liga-RS e a programação do Glamour, cujo baile será realizado no dia 15 de junho, na Associação Leopoldina Juvenil.

Mariella Stock e Tais Scherer discotecaram na Ora Felice

Microfones

Inaugura amanhã, na Galeria Mascate, a exposição e coleção do estilista Régis Duarte com obras do artista Britto Velho. Intituladas De olhos vendados com microfones, em uma alusão ao período em que o pintor viveu na França, a coleção traz peças femininas e masculinas, e a mostra contará com sete pinturas, com a curadoria de Duarte e de Tiago Coelho.



Anderson Caruso, Leandro de Azevedo e Fernando Rodrigues curtindo o Happy no Terraço, no Shopping Total

Hoje é dia de tango na Dado Bier Bourbon Country, com a 2ª edição do especial Tango com 8 Adelante. O argentino Daniel Osvaldo Carlos ministra aula do ritmo, e Carlos Joski e Pepito Diaz fazem a trilha.

Mantendo uma tradição de mais de quatro décadas, a Federasul retoma hoje o Tá Na Mesa, que chega aos 25 anos de existência, com o governador José Ivo Sartori como primeiro convidado.

A Leopoldina Juvenil abre as portas do Salão Vila Rica no dia 20 de março dando início aos preparativos do 65º Baile de Debutantes ALJ. A noite de gala do debut está agendada para 6 de outubro.

Neste sábado a banda Love Cats sobe ao palco da Back to the 80's, no Salão Épico do Grêmio Náutico União, para um revival musical na festa que tem agitado o clube com som dançante da melhor qualidade.

A escritora e filósofa Carol Teixeira vai ministrar um curso sobre empoderamento feminino na Casa NTX, neste sábado. O curso tem como objetivo ressignificar a relação da mulher com o seu corpo.

A marca Xuka Doce, liderada por Isabel Ledur Caspary, do Grupo Fofuxo Confecções, com fábrica e pronta entrega em Bom Princípio, lançou, na semana passada, a sua coleção outono-inverno 2018.