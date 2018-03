Troca de alianças

Paula Cardoso de Azevedo e Pedro Horn Sehbe tiveram uma linda celebração de seu casamento ao cair da tarde de sábado nos jardins do Samuara Hotel, em Caxias do Sul. Eles recepcionaram os convidados juntamente com seus pais Paulo Roberto de Azevedo e Liège Cardoso de Azevedo mais Antonio Casagrande Sehbe e Tuty Sehbe. A festa foi no jardim interno do hotel com toldos, ilhas gastronômicas e uma linda decoração. Tudo organizado pela equipe de Renata Hoff. No domingo, a família dos pais da noiva ofereceu um churrasco no galpão crioulo do hotel tendo como prato principal um cordeiro Mostardeiro.