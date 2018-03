Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Blasco Allem Nunes, Francisco Squeff Nora e Luiz Henrique Hartmann, lideranças do clube

/MARIANA CARLESSO/JC

A diretoria do Porto Alegre Country Club recebeu grupo de organizadores de eventos para apresentar as novas opções de locações dos salões do clube e algumas sugestões de cardápio preparados pelo chef Rafael Jacobi. O encontro foi no salão da piscina com linda decoração assinada por Luciano Gonçalves, com muito verde e plantas. A gestão, liderada por Paulo Afonso Feijó, está investindo na reforma e melhoria dos salões, além da manutenção do green para a prática do golfe.

Distrito C

Mais de 150 horas de cultura e gastronomia vão tomar conta das ruas do Distrito Criativo no Dia C, com cerca de 25 artistas e empreendedores, em mais de 41 atividades em 24 horas de eventos, neste sábado. O Distrito C é um polo de economia criativa, localizado no lado oeste do bairro Floresta, ao lado do Centro Histórico e dos bairros Independência e Moinhos de Vento. O lançamento do evento será hoje, no Espaço 373.

Trajetória

Os 90 anos do empresário Hermenegildo Fração serão celebrados em almoço no dia 14 de abril, no Plaza São Rafael. Fração tem uma longa história no transporte de cargas do Rio Grande do Sul. Foi um dos pioneiros na área e fundou, inclusive, o Expresso Mercúrio, uma das mais antigas e sólidas empresas do setor. Fração também comandou o Setcergs (o Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas do Estado do RS).



Fall Winter

Gabriela Trois e Flavinha Mello no lançamento da Coleção Fall Winter 2018 da St. Trois

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Direito de Família

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam-RS) realiza, neste sábado, na AABB, a posse da nova diretoria para o biênio 2018/2019. Conrado Paulino da Rosa é o presidente, pelo terceiro mandato consecutivo, e terá como vice-presidente Delma Silveira Ibias. A entidade promove, nos dias 8 e 9 de junho, o 10º Congresso do Mercosul de Direito de Família, no Hotel Serra Azul, em Gramado.

Feriado

Fernando Giuliano e Gabriela Fontoura Brasil vão passar o feriado de Páscoa em Punta del Este

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Dance again

Após a primeira edição de sucesso na temporada de verão, o Eleven retoma amanhã o projeto Dance Again, em parceria com Luiz Jacintho Pilla. A proposta da festa, voltada para público com mais de 35 anos, se inicia cedo, com welcome drink e jantar no salão principal, assinado pelo chef Mauri Olmi. A medida que a noite avança, o lounge da casa se transforma em pista de dança, com ritmos e hits comandados pela DJ Mely Paredes.



Múltiplas

Odalgir Lazzari comemora seu aniversário, hoje, no Bar Inglês do Country Club. A noite terá menu de Rafael Jacobi, brindes com espumante Gran Legado e decoração by Luciano Gonçalves e Ambientalizze.

A agência Casa de Turismo e o grupo Amigos do Líbano e do Brasil, coordenado por José Eduardo Buchabqui, promovem, hoje, a apresentação do Roteiro Viagem ao Líbano, na Sociedade Libanesa.

Acontece amanhã o jantar de abertura da temporada 2018 da confraria União Cooks, no Grêmio Náutico União. O menu apresentado será harmonizado com cervejas produzidas pelos confrades.

Será amanhã a abertura dos trabalhos do Instituto dos Advogados do RS, com palestra de Liane Bestetti, no Grupo de Estudos de Direito de Família sobre o tema Improbidade conjugal na partilha de bens.