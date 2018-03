Identidade com o PMDB

O presidente do PMDB do Rio Grande do Sul, deputado federal Alceu Moreira, defende uma candidatura própria do partido à presidência da República, para "poder fazer a defesa desse projeto que, em tão pouco tempo, trouxe tantos resultados para a sociedade". Na avaliação do parlamentar, o candidato do PMDB pode ser decidido no início de maio. "Não há essa pressa toda." Ele argumenta que "tem que ser alguém que tenha a mínima identidade com o próprio partido, e tenha alguma coisa a ver com a própria história". Segundo Moreira, "o PMDB precisa de alguém que possa mobilizar sua militância no Brasil inteiro".

Afinidade histórica

"Nós do Sul queremos uma pessoa que tenha afinidade histórica com o nosso partido, que possa fazer a defesa do nosso projeto de governo e, principalmente, trabalhar a questão futura", afirmou Alceu Moreira (foto). Dos nomes cogitados, na opinião do deputado, o primeiro deles é o próprio presidente Michel Temer. "Ninguém dirá ao presidente da República, que é do PMDB, que ele não pode ser candidato. Se ele quiser, será candidato." Depois, opina Moreira, "temos o próprio governador do Espírito Santo; e no Rio Grande do Sul, gostaríamos de contribuir com o nome do próprio governador, José Ivo Sartori, que está na linha de resgate do velho PMDB e está fazendo no Sul um projeto de recuperação com competência, coragem e discernimento". Para Alceu Moreira, "o Rio Grande do Sul tem condições de oferecer nomes que são altamente competitivos e dariam para nós o que a sociedade tanto quer, que é um futuro ético e político para o Brasil".

Abertura dos free shops

A abertura de free shops no lado brasileiro das fronteiras com o Uruguai e com a Argentina deve acontecer ainda em 2018. Já foram publicadas no Diário Oficial da União as normas editadas pela Receita Federal, o que facilitará a abertura das lojas neste ano. Reivindicação antiga de moradores e lideranças das chamadas cidades-gêmeas, a abertura de free shops é possível graças à Lei nº 12.732, cuja relatoria no Senado foi da senadora gaúcha Ana Amélia Lemos (PP).

Uruguai e Argentina

No Rio Grande do Sul, as primeiras lojas deverão ser abertas na fronteira com o Uruguai. Ao todo, 11 municípios gaúchos poderão abrir free shops: seis na fronteira com o Uruguai e cinco na fronteira com a Argentina (Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Mauá, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana). No Brasil, foram autorizados 32 municípios.