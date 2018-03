O pré-natal não invasivo

O Weinmann amplia seu portfólio de exames e coloca em rotina o exame pré-natal não invasivo (NIPT), para determinar o risco de alterações genéticas no feto (trissomias fetais) a partir da 10ª semana de gestação. Realizado por meio de amostra de sangue, o teste é capaz de identificar 99,5% dos casos de Síndrome de Down, bem como outras alterações menos conhecidas, como as síndromes de Edwards, Patau, Turner, Klinefelter e Triplo X. O diagnóstico é feito com base no DNA proveniente da placenta a partir de amostra de sangue da mãe, coletada sem a necessidade de preparo prévio. A metodologia inclui uma opção de análise de cromossomos X e Y, que fornece informação sobre alterações numéricas dos cromossomos sexuais e o sexo fetal. O Weinmann também disponibiliza o exame por meio de coleta domiciliar em Porto Alegre e Canoas, sem taxa de deslocamento.

A Hora do Planeta

Sheraton Porto Alegre Hotel celebra, das 20h30m às 21h30m deste sábado, a Hora do Planeta, recepcionando os hóspedes no lobby com luzes de led e diminuindo a iluminação da sua fachada. Ao longo do dia, o hotel também dará destaque ao programa Make a Green Choice, que busca reduzir o consumo de água, o descarte de produtos químicos e o uso de energia.

Evento sobre moda

O 23º Integramoda - que reunirá na CIC de Caxias do Sul, na noite de 11 de abril próximo, nomes importantes da moda brasileira, estudantes e empresários - terá como tema "Agora", com palestras sobre novos caminhos, estratégias on e off-line e comportamento do consumidor. Evilásio Miranda (NellyRodi) e Fabiano Zortea (Sebrae) estão entre os palestrantes já confirmados.

Prêmio de La Casita

A loja La Casita Interiores, do DC Shopping, lança oficialmente, na noite da próxima terça-feira, sua primeira ação promocional, que irá premiar mensalmente profissionais da arquitetura e decoração. O prêmio, obra do artista plástico Marcos Vandrade, vai para a foto publicada no Instagram, relacionada com a loja, que receber o maior número de curtidas.

Caldas da Imperatriz

O Plaza Caldas da Imperatriz Resort & SPA, da rede Plaza de Porto Alegre, completa 37 anos neste mês. Sediado na Mata Atlântica, fica a poucos quilômetros de Florianópolis. Suas águas termais se equiparam às melhores do mundo, que são as de Baden Baden, na Alemanha, e procuradas por turistas de todo o Brasil.

O Clube da Mercedez

O Savarauto Road Club, formado no ano passado para unir os proprietários de automóveis Mercedes-Benz no Estado, promove, neste sábado, um passeio pela Rota dos Vinhos dos Altos Montes, em Flores da Cunha. A programação especial inclui almoço na Vinícola Argenta, considerada uma das mais modernas do Brasil.

A Páscoa no ParkShopping Canoas

Personagens que distribuem doces, oficina de maquiagem temática de Páscoa, intervenções artísticas, espetáculo gratuito A Arca de Noé - clássico infantil de Vinícius de Moraes em montagem musical do premiado diretor Zé Adão Barbosa - e muita diversão esperam o público na Páscoa do ParkShopping Canoas, além da promoção exclusiva Comprou Ganhou. A cada R$ 300,00 em compras, o cliente ganha um ovo de Páscoa da Cacau Show, limitado a uma unidade por CPF. A promoção é válida durante a Semana Santa, de 26 deste mês a 1 de abril, ou enquanto durarem os estoques. Já as atrações ocorrem do dia 29 a 1 de abril.