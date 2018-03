Orgânicos em shopping

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo começou 2018 com uma nova linha de produtos, abrindo todas as sextas-feiras, das 9h às 16h, seu terraço, perto do restaurante Mamma Mia, para acolher uma feira de produtos 100% orgânicos, o que não é comum para um shopping center, ainda mais especializado em produtos de grife. A iniciativa atende à crescente procura por alimentos mais saudáveis, segundo a gerente-geral, Amélia Siqueira; e tem a parceria da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap). O Mercado Orgânico, como é conhecido, coloca à venda hortaliças, frutas e sucos, entre outros produtos, todos devidamente certificados e trazidos diretamente dos produtores.

Nas quartas-feiras

O Bistrô Variettá do Praia de Belas recebe hoje seus clientes com iluminação especial e ao som de voz e violão. E o cliente que pedir qualquer prato do seu menu após as 17h ganha um petit gâteau de sobremesa. É porque o restaurante abre a gastronomia do shopping para o Quarta Shop&Music, promoção que ocorre desde 2016 nas quartas-feiras entre as 17h e 21h, como atrativo para aumentar as vendas.

Eles no guia inglês

O escritório Souza Berger, de Porto Alegre, e os sócios Rodrigo Rosa de Souza e Frederico Boschin foram reconhecidos pelo guia Chambers Global 2018 como referências na área Energy & Natural Resources: Power. Aliás, são os únicos fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Brasília na publicação mundial top deste segmento.

Móveis em Milão

A Bontempo, com fábrica em São Marcos e lojas em 21 estados, leva ao Salão Internacional do Móvel de Milão, de 17 a 22 de abril, sua linha Pixel, cocriação com Pedro Franco, designer da peça e diretor de arte da A Lot Of Brasil. Nela, as frentes podem ser trocadas e compostas segundo a preferência do cliente. Bontempo é a primeira indústria brasileira de móveis personalizados a expor no iSaloni.

Mercado de capitais

Pesquisa realizada por TozziniFreire junto a 140 executivos de empresas brasileiras e multinacionais de vários setores concluiu que 39% desse universo pretende acessar o mercado de capitais em 2018. Entre as companhias de capital aberto, 45% delas têm essa intenção, e 40% entre as de capital fechado.

Presentes de Páscoa

Filhos, sobrinhos e afilhados lideram a lista de quem vai ganhar presente nesta Páscoa, assim como companheiros(as), com 46,9%, segundo pesquisa da AGV. E 75% das compras serão feitas por mulheres. O chocolate é a preferência de 80,5% dos entrevistados, e para 24,4%, a opção será o meio amargo. Brinquedos, roupas e jogos são as escolhas de 37,9%.

Sapatos e cervejas juntos

A Fenac promove, de 5 a 15 de abril, mais uma edição da Feira da Loucura por Sapatos, com descontos de até 70% em sapatos, bolsas, vestuário, acessórios e itens de utilidade doméstica, reunindo 200 expositores de mais de 500 marcas. E, em paralelo, como já vinha ocorrendo nos últimos anos, no primeiro andar dos pavilhões, se realiza o Festival de Cervejas com 30 expositores e mais de 80 rótulos em opções engarrafadas e da torneira, acompanhadas de diferentes opções de hambúrgueres e pizzas nos food trucks do local. E, por se tratar de espaço para happy hour, o festival contará com atrações musicais ao vivo diariamente, das 19h às 21h. Durante a semana, este evento é das 16 às 22h horas; e aos fins de semana e feriados, das 10 às 22h.