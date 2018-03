Os desafios na saúde

Será dia 28 deste mês a apresentação dos projetos desenvolvidos por startups nos últimos oito meses para oferecer soluções aos grandes desafios na área da saúde, propostos pela Santa Casa de Porto Alegre em conjunto com SAP Labs, Unisinos e Universidade Federal de Ciências da Saúde. É quando uma banca avaliadora escolherá as que continuarão no programa, conhecido por health.Idea. Entre esses desafios estão a gestão de filas de blocos cirúrgicos e leitos (criação de ferramenta para medir os tempos e agilizar o sequenciamento das cirurgias); a coleta de informações na beira do leito nas enfermarias (hoje, feita manualmente todos os dias); e o dimensionamento da enfermagem (ajustando o quadro de enfermagem ao grau de cuidado exigido por cada paciente).

Finanças para mulheres

Programado para este sábado a oficina Finanças para Mulheres na Fábrica de Ideias Coworking, no Centro Histórico de Porto Alegre, sob a coordenação da educadora financeira Leila Ghiorzi. Entre os temas em debate estão as razões pelas quais as mulheres não são incentivadas a falar sobre dinheiro e o orçamento perfeito segundo suas prioridades, com análise de casos reais.

Empresas familiares

A Câmara Brasil-Alemanha do RS promove, nesta quinta-feira, dupla jornada, e em novo local, na sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Pela manhã, assembleia geral para associados com eleição da nova diretoria em chapa única liderada por Marcus Coester, da Aeromóvel Brasil, que substituirá Éverson Oppermann, após três gestões consecutivas. E, iniciando a série de 10 reuniões-almoço, ao meio-dia, Werner e Renata Bornholdt falam sobre governança em empresas familiares, que são 90% do universo e respondem por 40% do PIB.

Serra começa Páscoa

A partir desta semana, a população de Nova Petrópolis está engajada na decoração de vitrines e fachadas de lojas, restaurantes e hotéis, residências e espaços públicos, até quinta-feira, quando se inicia a Magia da Páscoa, que acontece até 1 de abril. A projeção da Associação Comercial e Industrial é receber 100 mil visitantes neste período. Já no domingo de Páscoa, um coelhinho itinerante distribuirá mimos para as crianças no café da manhã dos hotéis.

Pagamento fora de fila

O cliente da hamburgueria La Fabbrica Juventus de Caxias do Sul já pode pagar sua conta através de aplicativo sem precisar enfrentar fila de caixa. Aliado ao sistema eletrônico das comandas, ele baixa o aplicativo do Fast2Pay, cadastra seus dados para cobrança, lê o QR Code e finaliza o pagamento.

Água da Pedra no Dia Mundial da Água

A Água da Pedra, da Fruki, de Lajeado, criou o desafio Missão Conta Gotas, que vai levar água a quem precisa em comemoração ao Dia Mundial da Água nesta quinta-feira. Ela publicou mission posts no Facebook da marca, com um conteúdo referente ao consumo consciente. E criou um dispositivo para estimular a participação dos internautas. Cada compartilhamento representará uma gota. Por meio de um hotsite, os seguidores poderão acompanhar um contador em tempo real na forma de garrafa. Quando ele atingir a meta de compartilhamentos, a Água da Pedra vai doar dois caminhões de garrafas de água a municípios que sofrem com racionamento. Duas cidades já serão beneficiadas: Canguçu e Morro Redondo, no Rio Grande do Sul. As próximas serão Chapecó e São Miguel do Oeste, de Santa Catarina.