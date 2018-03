Vinhos Miolo no Oriente

A vinícola Miolo, do Vale dos Vinhedos, está comemorando importantes conquistas no Oriente Médio, com destaque para dois grandes projetos, resultado de exportações realizadas há mais de uma década para a região, segundo o superintendente Adriano Miolo. O primeiro deles envolve a imponente Qatar Airways, que escolheu o tinto Miolo Cuvée Giuseppe Merlot/Cabernet Sauvignon para ser servido em sua primeira classe a partir deste ano. Outra parceria importante foi realizada com a Fogo de Chão: aos moldes do que já acontece em 30 restaurantes do grupo nos Estados Unidos. O novo empreendimento da rede em Dubai terá rótulos da Miolo em sua carta de vinhos brasileiros.

Bem Vino Viagens

Tudo em Bento Gonçalves respira vinho. Até agência de viagens leva vinho no nome, o caso da Bem Vino, das irmãs Andreia e Silvana Gentilini, escolhida no ano passado, pelo segundo ano consecutivo, a agência destaque pela Abreu Turismo. Ela especializou-se em tours enogastronômicos. Mas, para setembro/outubro deste ano, organizou a viagem Rota da Cerveja e Oktoberfest em países da Europa.

Restaurante temático

Gramado tem se empenhado em apresentar novidades até para motivar o retorno de turistas, como fez neste verão com a abertura do gastrobar George III. São mais de 1.000 m2, inspirados no Palácio de Buckingham, a partir da decoração da entrada toda em marrom com dourado, passando pela carta de drinks exclusivos e finalizando pelo menu com pratos da alta gastronomia londrina contemporânea.

Desconto na 99 Pop

A 99 é patrocinadora do festival Restaurant Week, que acontece desde sexta-feira passada até 1 de abril em Porto Alegre. A empresa está disponibilizando um código promocional que oferece descontos aos usuários do aplicativo para corridas de ida e volta às 20 casas participantes com pagamento via cartão de crédito ou PayPal. O festival oferece cardápio especial e preço fixo para almoço e jantar.

Seis gerações juntas

Unicred Porto Alegre reuniu suas lideranças para, sob a condução do professor e consultor Cláudio Alexandre Tosta, traçar a estratégia para os próximos três anos. Um dos temas trazidos por ele foi "como conviver com seis gerações ao mesmo tempo", numa referência às gerações de Veteranos, Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha. Tema que, em outras épocas, era tratado de um ângulo negativo, do tipo "como evitar o conflito de gerações".

Le Petit Macarons

Já tem data o desembarque no Shopping Iguatemi de Caxias do Sul do primeiro quiosque da grife Le Petit Macarons na serra gaúcha. É no dia 20 deste mês, pelas mãos da empresária Izadora Hultmann Piccoli, com investimento de R$ 190 mil, em 37 m2 e 30 diferentes sabores de macarons sem glúten. O quiosque segue o padrão de cores e formas da franquia, com cafeteria e mesas.

Mais homens em tratamentos estéticos

O crescente número de homens que procuram tratamentos estéticos vem chamando a atenção da empresária Tais Barcellos Dill, franqueada das unidades da Siluets Três Figueiras e Siluets Moinhos de Vento. Atualmente, eles respondem por 19% do volume de atendimentos realizados na sede da rua Dr. Timóteo. Em 2012, ano de inauguração da Siluets Moinhos, apenas 5% dos atendimentos eram masculinos. "Criolipólise, crioshock, limpezas de pele, fotodepilação, peeling de diamantes, além de tratamentos para acne são os mais procurados pelos homens", afirma Tais.