Papel higiênico no asfalto

Não é ao acaso que a Fiergs e o governo gaúcho organizaram missão à Holanda para conferir, entre outras coisas, o aproveitamento da biomassa. Um dos mais recentes é a transformação do papel higiênico usado na pavimentação de ciclovias. Porém, antes da sua aplicação, as fibras de papel são retiradas das águas residuais por uma peneira industrial, conduzidas a uma estação de tratamento de resíduos, onde são filtradas, limpas e esterilizadas a temperaturas muito altas. O resultado é um material esponjoso que pode ser acrescentado à composição do asfalto. Ele ajuda a dar mais permeabilidade ao solo e aumentar a absorção de água da chuva e a durabilidade da pista. Segundo os desenvolvedores, o produto pode ser usado ainda para fabricar bioplásticos e outros materiais de construção.

O teste em ciclovia

As empresas holandesas CirTec e KNN Cellulose, que desenvolveram a tecnologia, estão testando o material em um trecho de ciclovia entre Leeuwarden e Stiens, recuperando por dia 400 kg de celulose. Parte deste montante é exportada à Inglaterra, onde vem sendo testado outro asfalto: com plástico reciclado.

Balão Vermelho

A escola infantil Balão Vermelho, de Porto Alegre, completa 50 anos de atividades em 2018. Suas comemorações começam hoje, com passeio de integração no sítio Santa Fé, numa área de 4,3 hectares, na Zona Sul de Porto Alegre. As crianças terão aulas ao ar livre, bem como alimentação orgânica do sítio.

APP Tintas Renner

Tintas Renner acaba de lançar um aplicativo exclusivo, Tintas Renner Capacitação, preparado pela equipe de treinamentos da empresa e disponível inicialmente para Android. Nele, pintores, consumidores, vendedores e arquitetos encontrarão material para sua área de atuação. É gratuito, mediante cadastro.

24 horas sem parar

Mais de 30 integrantes do Distrito Criativo, de Porto Alegre, localizado no 4º Distrito, uniram-se para uma maratona de eventos, da meia-noite desta sexta para o sábado e até a meia-noite de sábado para o domingo. Conhecida por sediar mais de 90 iniciativas ligadas às Economias Criativa, do Conhecimento e da Experiência, a região será palco de 24 horas de atividades de cultura, educação e gastronomia.

Computação em nuvem

Especializada em soluções de computação em nuvem, a 2Cloud, de Porto Alegre e com atuação nacional, lança um Programa de Canais. É para expandir a rede de parceiros, hoje formada por 15 empresas, para 2 a 3 representantes nas principais regiões de cada estado; e conseguir 50% das vendas ainda neste ano via parceiros.

Sem retomada de forma sustentável

O empresário gaúcho Paulo Vellinho vê com ceticismo a retomada de crescimento do País de forma sustentável, mesmo tendo em conta a ocorrência de sinais de reaquecimento em setores da economia. "O brutal passivo econômico e social acumulado ao longo dos últimos anos e gastar mais do que se arrecada não permitem qualquer otimismo. Este quadro é agravado ainda pela queda de investimento na manutenção e ampliação da infraestrutura e logística nacional, que compromete a competitividade dos nossos produtos nos mercados interno e externo", resume. Além disso, "a farra dos gastos da União com salários e benesses a privilegiados funcionários públicos impede o corte do déficit fiscal, o que ficou mais distante com o engavetamento da reforma da Previdência Social", conclui.