O inglês para crianças

Aprender o inglês como se fosse uma brincadeira, sem cobranças e sem pressão, em ambiente de imersão diário, onde as crianças aprendem e desenvolvem suas habilidades de forma natural. É assim o Projeto Bilíngue, implantado em 2018, no Colégio Batista, de Porto Alegre, destinado aos alunos dos Jardins A e B, entre 4 e 5 anos de idade em aulas diárias. "Colocamos em prática esse projeto que vai de acordo com o que os pais procuram numa escola que prepara seus filhos para a vida. O aluno adquire fluência em inglês de forma natural com atividades interessantes e motivadoras como brincar, cantar e desenhar", explica a coordenadora Daniela Zilz.

Oficinas digitais

A escola digital Happy Code realiza neste sábado um dia de oficinas e experiências digitais para crianças na ArqExpress do Viva Open Mall em duas turmas, divididas por idade, que terão aulas de Minecraft ou Youtuber. Enquanto isso, os pais recebem dicas de decoração e arquitetura da equipe da mesma loja.

Um dia perfumado

As clientes que estiverem circulando pelo Praia de Belas Shopping hoje no Dia Internacional da Mulher serão presenteadas com itens de perfumaria: esmaltes e creme de mãos da marca própria Panvel, além de creme de mãos da linha Água de Coco e sabonete perfumado Olinda da marca L'occitane Au Bresil. A gerente de marketing, Angela Sosa, lembra que o shopping é "praia de todas as mulheres".

A maioria mulheres

As mulheres são as mais beneficiadas pelo CredIES, o crédito educacional da FundaCred. Até este mês, o número delas que já o utilizaram para estudar nas universidades conveniadas em todo o País foi 25% maior do que o deles. A propósito, o CredIES foi eleito em 2017 o mais lembrado do segmento pelo prêmio TOP Educação.

Expansão do Z Café

Z Café anuncia a expansão de sua rede através de franquias, com a abertura de 30 unidades Z Café Takeaway em Porto Alegre e Região Metropolitana até 2021. O Takeaway oferece praticidade, agilidade e conforto, com opções para consumo no local e para levar, além da possibilidade de os clientes efetuarem o pagamento por totens digitais, sem passar pelo caixa. Hoje já existem duas Takeaway e outras cinco unidades, entre restaurantes e cafeterias, todas em Porto Alegre.

Um fórum para PPPs

O advogado Marcino Rodrigues Junior vai reunir dia 28 deste mês no CIEE-RS de Porto Alegre autoridades, investidores e especialistas para constituição do Fórum Permanente das PPPs com vistas à efetiva implementação do modelo no RS. Já está confirmada a presença do professor Gesner Oliveira da FGV de São Paulo.

Expansão do chocolate Lugano

Chocolate Caseiro Lugano de Gramado está iniciando um novo modelo de franchising no País que contempla a operação de uma chocolataria e uma cafeteria. "Algumas marcas têm a chocolataria com apenas cafés, mas o da Lugano inclui alimentação", explica o diretor de franquias, Anderson Suriz. O alvo são cidades com mais de 30 mil habitantes e a meta é inaugurar pelo menos 50 unidades em 2018. Neste mês ela inaugura mais quatro unidades: Balneário Camboriú e Fraiburgo (SC), Sinop (MT) e Caxias do Sul (RS). Nos próximos dias a Lugano promove dois eventos para os franqueados: encontro e treinamento de Master Franqueados amanhã e depois e imersão e treinamento, de 12 a 15 do mês. Lugano conta hoje com seis lojas próprias em Gramado e 22 unidades no Brasil.