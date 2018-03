Criação por computador

Governador José Ivo Sartori (PMDB) confirmou presença na inauguração da primeira Central Coletiva de CAD (Criação Assistida por Computador) e Corte do Rio Grande do Sul na manhã da próxima segunda-feira, em Caxias do Sul. Será na sede do Polo de Moda (rua Wilson Drago Fantinel, 489), que reunirá autoridades e empresários da indústria têxtil para conhecer de perto o complexo de máquinas com tecnologia japonesa. O objetivo do Polo de Moda da serra gaúcha, responsável pela operação, é proporcionar às empresas do setor economia de tempo, índice de erro perto de zero e acesso à tecnologia de primeiro mundo de forma coletiva.

Contra informalidade

Presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, lança, às 8h de hoje, na Assembleia Legislativa gaúcha, e dia 14, no Congresso Nacional, a Agenda Legislativa do ano. Na Assembleia, ganha o apoio da entidade o projeto de lei do deputado Ronaldo Santini (PTB), que regulamenta as feiras itinerantes e eventuais no Estado com a comercialização de mercadorias no varejo. É para combater a concorrência desleal das feiras que oferecem produtos a preços mais baixos, sem qualquer garantia ao consumidor.

O rótulo da cerveja

O papel do rótulo e seu design na cerveja artesanal é o workshop que será promovido pela Câmara Brasil-Alemanha do Estado na sua sede, dia 16 deste mês, a cargo do publicitário homebrewer e beer somelier Bento Ferreira. Além da atratividade, ele deve ter em conta a legislação brasileira, inclusive a nova dos alérgicos.

Novo recorte de lentes

Óptica Foernges comprou um novo equipamento, importado da França, para fazer o recorte das lentes, usando tecnologia digital, capaz de capturar por fotos o modelo dos óculos para realizar o processo. Com isso, seu laboratório diminui o tempo de produção, agilizando a confecção da montagem das lentes, e economiza em mais de 50% a quantidade de água utilizada.

Nova direção da AGV

Formação de jovens lideranças em todo o Estado e participação ativa na política em busca dos interesses do varejo estão entre os principais objetivos da nova gestão da AGV, que toma posse hoje à noite, no Leopoldina Juvenil de Porto Alegre. Presidida pelo empresário Ricardo Diedrich, de Lajeado, representa mais de 140 entidades associadas e 27 mil empresas, que geram 180 mil empregos no RS.

Descontos de até 80%

O Shopping Total realiza, a partir de hoje e até domingo, a 29ª edição do Loucura Total, considerada a maior campanha promocional do Sul do País. As mais de 300 lojas irão oferecer descontos de até 80% em produtos desenvolvidos para a promoção, além de estoques de verão, novidades e lançamentos. Serão mais de 160 itens, e a expectativa da direção é receber mais de 350 mil pessoas, nos cinco dias.

Ação especial no Dia da Mulher

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo preparou, para a tarde de amanhã, Dia Internacional da Mulher, uma série de ações especiais. Uma das atrações será a consultoria de imagem, com análise de biótipo para identificar o formato do corpo, analisar as proporções e harmonizar com a silhueta de uma forma positiva. É para identificar quais as peças, decotes, volumes, tecidos e acessórios que mais combinam com cada tipo de físico. Além disso, fruto da parceria com o Senac, haverá maquiadoras disponíveis para as clientes e distribuição de um mimo especial pela data. O espaço será montado próximo ao Restaurante Mamma Mia, e o estacionamento é gratuito.