Exposição de Lenora Rosenfield acontece a partir do dia 15 de março no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo EGÍDIO PANDOLFO/DIVULGAÇÃO/JC

A partir do dia 15 de março acontece no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo uma exposição que trará traduções em relevo de obras que já estiveram presentes ao longo de 20 anos de Bienal do Mercosul, pelas mãos da artista plástica Lenora Rosenfield.

As peças foram desenvolvidas a partir da técnica afresco sintético, em que foram adaptadas pinturas, nas mesmas dimensões e cores das originais, para que possam ser experimentadas por deficientes visuais.

A artista desenvolveu uma luva tecnológica, em parceria com a ThoughtWorks Creative Technology Consultants, com a qual é possível identificar as cores de cada peça. Um sensor na ponta do dedo indicador faz a leitura da tonalidade e repassa como som para os fones de ouvido utilizados pelos visitantes.