Aplicativo verifica validade do produto através de fotografia ou pela digitação do código do selo REPRODUÇÃO/JC

A Emporium Cigars, distribuidora exclusiva de Habanos no Brasil, acaba de lançar o aplicativo que verifica a procedência e originalidade dos charutos cubanos. O aplicativo detecta o selo do produto pela câmera ou via código do selo. Diversas delegacias de combate à pirataria no Brasil já utilizam a ferramenta.