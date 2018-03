Bíblia diferente

Bíblia Visual com infográficos (Sociedade Bíblica do Brasil, 1248 páginas, R$ 114,90), com nova tradução na linguagem de hoje, é, sem dúvida, uma publicação inovadora e surpreendente do "Livro dos Livros". Com mais de 350 infográficos em cores para ajudar o leitor a conhecer mais profundamente a Palavra de Deus de uma forma interativa e dinâmica, a obra segue a orientação de estudos que comprovam que 83% do aprendizado humano acontece visualmente. Ou seja, com textos e imagens podemos aprender mais e melhor.

Nesta singular edição da Bíblia, infográficos resumem e ilustram partes das Escrituras usando listas, tabelas, gráficos e outras representações visuais. Isto é um estímulo, inclusive, para o leitor entrar em contato com partes da Bíblia que nunca tinha se aventurado antes a ler. Cada infográfico está relacionado a uma passagem das Escrituras. Adicionalmente, a obra apresenta 20 mapas coloridos, distribuídos ao longo do texto, com princípios e informações importantes.

Nas primeiras páginas da edição está uma prática e informativa Linha do Tempo básica da Bíblia, contemplando desde a Criação (data desconhecida) até a conquista da terra de Israel pelo Império Romano, em 63 a.C. Guia rápido e fatos importante sobre a Bíblia estão no volume, juntamente com informações detalhadas sobre as várias traduções do Livro Sagrado para grego, latim e português. A primeira tradução para o português foi de João Ferreira de Almeida, que passou por diversas revisões. A Nova Tradução na linguagem de hoje foi lançada em 2000.

Como se vê, esta nova edição da Bíblia foi elaborada para facilitar a leitura do texto sagrado, tornando-o atraente com o uso dos infográficos e, ao mesmo tempo, proporcionando aos leitores novas compreensões sobre a Palavra de Deus. De modo objetivo, informativo e compreensível, com linguagem simples, dinâmica e clara, esta edição da Bíblia se destina a alcançar todas as pessoas.

Nas páginas finais, os leitores podem sabe por que ler a Bíblia, quem é Deus, como é que o pecado nos separa de Deus, quem é Jesus Cristo, como podemos ser perdoados e viver para Deus, o que é oração, por que ir à Igreja, qual o plano de Deus para a salvação e o que é fé. Visão geral da Bíblia, conteúdo e índices dos quadros e mapas completam a obra.