Notícia da edição impressa de 19/03/2018. Alterada em 16/03 às 18h57min Guerra cibernética ativa

Os debates do SXSW, o grande evento de tecnologia e modernidade que se realiza anualmente no Texas, Estados Unidos, mostraram que a guerra cibernética é também uma guerra de propaganda. O assunto foi bem detalhado pela jornalista Letícia Duarte, que acompanhou o evento para Coletiva.net, e disseca que a primeira grande batalha se deu com a eleição de Donald Trump. O resultado é que os gigantes da área, Facebook e Google à frente, estão sofrendo cobranças para que se posicionem mais fortemente no sentido de trabalhar para combater o novo mal do século XXI. Precisam se esforçar mais para ajudar a encontrar uma solução, é o que todos esperam.

Empresas contratam checadores de informação para evitar problemas

Nova praga do mundo moderno, as fake news desmontam reputações, criam falsos ídolos, acirram os ânimos e envenenam o debate de ideias. "Como consequência, fica muito mais difícil construir marcas e estabelecer relações de confiança entre consumidores e produtos num ambiente de baixa credibilidade", acredita Mario D'Andrea, presidente da Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade). O problema é tão grave que empresas têm contratado checadores de informação, pessoas que monitoram as redes com a preocupação de proteger a reputação das marcas e dos profissionais ligados a elas.

Neste mundo, em que se deve desconfiar das informações que circulam como urgentes ou como subtraídas pela grande mídia, são os jornais que, paradoxalmente, mais ganham. E os exemplos são bem concretos: os 11 maiores jornais brasileiros registraram crescimento de 16,6% em assinaturas digitais no ano passado, segundo o IVC (Instituto Verificador de Comunicação). A conclusão é lógica: no terreno pantanoso das falsidades disseminadas como verdadeiras, a credibilidade da mídia impressa só se fortalece.

A Associação Nacional de Jornais também está atenta aos fakes e, segundo seu presidente, Marcelo Rech, atua com outras entidades contra o fenômeno. Mas ele alerta: "É preciso uma ação mais firme dos gigantes digitais, em particular Google, Facebook e Twitter. Como o negócio deles é vender publicidade direcionada baseada também no teor dos conteúdos compartilhados, a eliminação das notícias falsas tenderia a afetar suas audiências e, portanto, as receitas". A maior preocupação atual é com o que vem por aí em função das eleições de outubro. O WhatsApp, por exemplo, cujo uso no Brasil é generalizado, se presta mais a disseminar informações falsas sem que a origem possa ser identificada.

3YZ criou ação em que coloca as consumidoras de seu cliente Panvel como protagonistas dos vídeos. Com o conceito "A beleza está nos detalhes", o comercial busca mostrar que a beleza tem muitas faces. GLOBAL coloca nas ruas, a partir de hoje, e em âmbito nacional, a campanha de Outono-Inverno 2018 criada para o cliente Ramarim. Agência criou o conceito Total Comfort e planejou a estratégia de divulgação de mídia externa.

INVENTO CASA Criativa e Casa da Janela criaram e produziram o filme de um minuto que a Coca-Cola Shoes começou a exibir em cinco países da América Latina. O filme busca traduzir o clima de um show de rua. Em um cenário que representa um muro com as cores e logo da marca, o cantor Luan Santana se apresenta e interage com a modelo Bruna Schwartz. AGROEFFECTIVE Comunicação e Agronegócio, agência de comunicação voltada ao agronegócio, comemora quatro anos agora em março com uma campanha direcionada aos clientes e parceiros. Intitulada "Contamos as Histórias Deles, Eles Constroem a Nossa", quer homenagear os que confiam no trabalho realizado pela assessoria. Comandada pelos jornalistas Nestor Tipa Júnior e Rejane Costa, tem entre seus clientes a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (Abccc), Conexão Delta G, Falker, Fecoagro, Federarroz e Trajano Silva Remates.

O publicitário Alexandre Assumpção iniciou um projeto de consultoria na Happy House Brasil que visa estudar o impacto do trabalho criativo no resultado financeiro da empresa. Assumpção, ex-Moove, contou ao Coletiva.net que não assume uma função convencional, mas oferece uma consultoria que detecte as melhorias que podem ser feitas na gestão por meio de sua experiência com Criação. A Happy, comandada por Analisa Brum, está ampliando suas ações, e tem agora um novo cliente em Lisboa.

O Núcleo de UX (User Experience) da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-RS) programou duas atividades nesta semana. Hoje, das 18h30 às 20h30, promoverá um debate sobre transformação digital, com a participação do publicitário Alfredo Fedrizzi. Na quinta, fará encontro com a participação da diretora estadual da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), Beti Sefrin. Para mais informações sobre ambas, o endereço é nucleodeuxdaassespro.eventize.com.br.

O perfil publicado nesta semana por Coletiva.net é do jornalista Geraldo Hasse.

