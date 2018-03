Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

José A. V. da Cunha

Intervalo

Notícia da edição impressa de 12/03/2018. Alterada em 09/03 às 20h58min As marcas expostas

O negócio da propaganda não perdeu expressão em 2017, apesar dos tropeços na economia, tanto que o volume das exposições de marcas na mídia cresceu 1,4% em relação a 2016. Um levantamento da Kantar Ibope Media apurou que foram investidos R$ 134 bilhões em publicidade, a partir de uma avaliação feita em cerca de 700 veículos. Em todas as ações publicitárias ao longo do ano, a Kantar verificou que foram veiculadas 84.320 marcas. A televisão concentrou a maior parcela da verba destinada à compra de espaço publicitário, somando 72% dos valores. O estudo apurou que os investimentos no digital estão em crescimento, e identificou uma recuperação do setor de mídia impressa, com jornais e revistas mantendo os mesmos níveis de investimento registrados em 2016.

As que mais autorizam

Ao autorizar o equivalente a R$ 3,9 bilhões em anúncios, a Young & Rubicam (YR) lidera o ranking das 50 agências que mais autorizaram investimentos em mídia do Brasil, segundo levantamento do Ibope Media. Na sequência, está a My Agência, com R$ 3,7 bi, e a Publicis, com investimentos de R$ 3,5 bi. Neste ranking a única agência gaúcha é a Escala, que ocupa a 13ª colocação, com R$ 2,07 bilhões investidos em mídia entre janeiro e dezembro. O levantamento do Ibope considera apenas os valores de tabela comercial, sem levar em conta os descontos normalmente obtidos em negociações com os veículos.

Na crise, fora do muro

A agência brasileira AlmapBBDO foi a mais premiada do mundo em 2017, segundo o relatório global Gunn Report, que faz uma compilação dos vencedores de festivais de todos os portes. A agência atribui o resultado ao relacionamento antigo com os clientes, entre os quais figuram Havaianas, O Boticário, Volkswagen, Gol e Elma Chips, e à escolha consciente de continuar a propor ações ousadas mesmo em um cenário adverso para a economia brasileira.

Ainda sobre falsidades



COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

As marcas também sofrem bastante com as notícias falsas, capazes de causar enormes prejuízos à reputação de pessoas e marcas. Fake news, na verdade, não são nenhuma novidade, pois foram usadas à exaustão na Segunda Guerra, como meio de confundir o inimigo. O problema é que, com a velocidade do meio digital, a divulgação é instantânea e devastadora e provoca efeitos muitas vezes incontroláveis. O resultado é que hoje empresas de publicidade e de relações públicas, os veículos e os anunciantes estão sendo demandados, cada um em seu quadrado, a criar mecanismos de proteção, com estratégias específicas para combater os boatos e inverdades.



TÁ LIGADO

A agência de comunicação e marketing de influência RSBloggers oferece curso para ajudar administradores de blogs a divulgar conteúdo espontâneo e pessoal, e compartilhar notícias e informações institucionais. 'Intensivo Bloggers' será ministrado pela jornalista Andressa Griffante, que falará sobre práticas para quem pretende criar conteúdo qualificado e apresentá-lo comercialmente. A qualificação está marcada para o dia 20, na Metamorfose (avenida Getúlio Vargas, 1691). As inscrições estão abertas e podem ser feitas em http://bit.ly/inscricoesbloggers20mar A Associação Brasileira de Relações Públicas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (ABRP RS/SC) promove o curso "Planejamento Estratégico em Comunicação", voltado a quem quer conhecer de forma mais profunda a sua organização a fim de planejar campanhas e estratégias. Será no sábado, 17, das 9h às 17h, na Associação Comercial de Porto Alegre (Largo Visconde de Cairu, 17 - 5º andar).



AGÊNCIAS



COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

SPR desenvolveu toda a ação de comunicação para a Fimec 2018 – Feira Internacional de Couros e Equipamentos para Calçados. O sapato estilizado, idealizado pela agência, é a principal estrela das peças.

PROTARGET criou campanha para Calçados Pegada dentro do conceito “Conquistar é sair do lugar-comum”. A ação está em materiais de PDV, rádio e merchandising.

ESCALA responde pela campanha Outono-Inverno da marca de roupas Colcci (foto). O trabalho, lançado pelas redes sociais, é composto por um filme de um minuto que busca mostrar o estilo “urbano e surrealista” da coleção.



PERFIL

O perfil publicado nesta semana por Coletiva.net é do cartunista Tacho.

COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC







GENTE



COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

Maria Eduarda Fortuna e Yasmine Santos, sócias da produtora de vídeos Enquadra, idealizaram a ação #MeEscuta, em homenagem ao Dia da Mulher, com a proposta de chamar a atenção para a realidade feminina no mercado de trabalho. Inclui teasers com depoimentos de mulheres contando situações constrangedoras que já passaram no ambiente corporativo. Dez mulheres participam da campanha. "Nós as convidamos para desabafar, trazer números impactantes que ainda fazem parte da nossa realidade. Já avançamos muito, mas ainda falta. Lutamos pela igualdade", explica Maria Eduarda.



BY THE WAY...

... a propósito do curso "O Golpe de 2016", que a Ufrgs pretende fazer, vale lembrar que existe um modo de fazer a história, e um modo de contá-la. Este último exige um distanciamento crítico e temporal para uma avaliação isenta.