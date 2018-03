Com molhos de laranja e de iogurte

O restaurante Galangal conheci em Canela, em 2016. Almocei muito bem na ocasião, mas não experimentei essa sugestão do menu, que integrou o livro de um organizado festival gastronômico da cidade. Recentemente, preparei a receita em casa e, como saí da mesa do jantar aplaudido, decidi apresentá-la a vocês. A ideia é ótima, não se assuste com a quantidade de ingredientes - garanto que a execução é fácil. Bom apetite!

Nem tudo será baderna no Saint Patrick's Day

Soube que o Ministério Público, na pessoa do promotor Alexandre Saltz, interveio e trouxe bom senso à questão: talvez as ruas do Moinhos de Vento não se tornem, a exemplo do que ocorreu no ano passado, redutos de camelôs, vândalos e beberrões. A prefeitura, que ganhou dos vereadores instrumentos para multar quem bloquear locais públicos e até quem os transformar em cervejarias, mictórios e motéis, poderá arrecadar sem aumentar impostos. Se a EPTC aparecer, então, teremos lei, ordem e - nada contra - justa arrecadação!

Enquanto se esperam ações do poder público para impedir excessos, bares e cafés daquele e de outros bairros organizam comemorações civilizadas, nos limites dos seus espaços. Em plena rua Padre Chagas, o Café do Porto vai festejar Saint Patrick com almoço, das 12h às 17h, que poderá ser em seu confortável salão ou nas mesas da calçada que, veja na foto, permitem passagem de pedestres, cadeirantes, carrinhos de bebê, o que já não acontece perto dali.

O almoço terá pratos com inspiração irlandesa, desde o pão do couvert até um filé ao molho de uísque com batatas assadas às ervas. Sobremesa: bolo de maçã com sorvete de creme. Preço: R$ 65,00 ( 10%), incluído um chope verde.

No Largo Cultural do Shopping Total, a comemoração será das 14h às 22h: uma centena de torneiras de chope artesanal, capazes de servir 10 mil litros da bebida - inclusive verde, é claro - e alguns food trucks selecionados estarão distribuídos pelo espaço, sem perturbar nem ocupar nada que não seja propriedade do shopping.

Em Gramado, o pub White Fly (foto) promete, para este sábado, decoração temática, música com a banda Folk e um lote de cerveja artesanal com a marca da casa, produto exclusivo para a festa, que começa às 17h. Ingressos (R$ 25,00) no local: avenida Borges de Medeiros, 3.143, loja 1.

Rosario Resto Lounge promove um St. Patrick's Day com toque brasileiro. Ao meio-dia, feijoada e chope verde com desconto de 50% no caneco, até 21h. A música começa às 15h, com roda de samba e alterna outros gêneros de bandas, tudo no interior da casa - rua 24 de Outubro, 1.539.

A ação da cerveja Heinecken tem o mérito de pulverizar as comemorações por vários bairros, sempre - consta - em recintos fechados: já são mais de 20 casas parceiras, que recebem decoração temática, como na foto, e distribuem brindes.