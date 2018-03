Às damas, ainda pelo seu dia

O Dia Internacional da Mulher passou, mas nunca veio tão a propósito o título desta seção: quando a criei, há uns 30 anos, aqui no Rio Grande as prendas iam para a cozinha, os homens não passavam das churrasqueiras. Agora, até nisso buscamos igualdade - creio que com sucesso.

chope e cerveja

Heroica e saborosa resistência

Aonde se vá na cidade tem café espresso, cappuccino, cortado, dezenas de opções que antes, nem faz tanto tempo assim, se encontravam apenas fora do Brasil. Em escritórios, as cápsulas substituíram os bules, até em ferragens tem máquina de espresso - se bem que de qualidade duvidosa. Confesso: em casa, temos duas operando, práticas, eficientes, com resultados pouco distantes do padrão que se encontra em boas cafeterias.

Há alguns anos, um amigo, que ainda prefere o nosso tradicional cafezinho, me recomendou À Brasileira, na rua Uruguai, no Centro Histórico, quase esquina com a Rua da Praia. Justa indicação: fui lá, provei e elogiei nesta página.

Pois bem: soube que o espaço, já bem antigo, modernizou-se, como se pode ver na foto. Embora a região, como outras em Porto Alegre, padeça pela forçada inatividade do poder público, que arrecada, mas não tem dinheiro para retribuir aos contribuintes, um autêntico e bem passado cafezinho nesse novo ambiente constitui um oásis em pleno Centro.

A qualidade do café, me garantem, essa continua igual. Ainda bem.