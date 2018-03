Frases e personagens

"O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) quer silenciar os movimentos sociais, com a lei que promulgou, sobre manifestações. Ele é adepto do projeto neoliberal, do Estado mínimo, mas não conseguirá nos calar." Fernanda Melchiona (PSOL), vereadora de Porto Alegre.

"Toda manifestação é garantida. Mas, precisamos normatizar, a prefeitura tem que ser avisada antecipadamente. Hoje, algumas manifestações deixam rastro de vandalismo, e impedindo o ir e vir dos demais cidadãos." Kleber Senisse, secretário de Segurança de Porto Alegre.

"O governo gaúcho espera que as negociações para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) avancem. Este avanço depende de questões técnicas, que já estão sendo superadas pelo Estado, em especial, a confirmação dos gastos com pessoal acima de 72%, mas também da vontade política do governo federal. O presidente Michel Temer (PMDB) nos apoia." José Ivo Sartori (PMDB), governador.

"Fizemos o dever de casa e era meu papel pedir prioridade. O Estado está vivendo um novo momento econômico e para isso é fundamental o ingresso de dinheiro novo no Rio Grande do Sul. E 2018 não pode ser um ano morto. Serei parceiro de todas as transformações que o País ainda precisa." Também José Ivo Sartori.

"Após duas reuniões do governador José Ivo Sartori com o presidente Michel Temer, penso que o acordo do Regime de Recuperação Fiscal poderá andar mais rápido." Giovani Feltes (PMDB), secretário estadual da Fazenda.

"Somos apenas uma estirpe avançada de macacos em um planeta menor do que uma estrela muito comum. Mas podemos entender o universo. Isto nos torna muito especiais." Stephen Hawking, astrofísico britânico que morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos.

"A vida seria trágica se ela não fosse engraçada. Olhe para as estrelas, não para os seus pés. E as mulheres, elas são um completo mistério." Também Stephen Hawking.