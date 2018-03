Frases e personagens

"Entendo que o tema da prisão após condenação em segunda instância não deve ser revisto. O entendimento que tenho sobre essa matéria é um entendimento que deriva de uma convicção em mim consolidada." Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Decidimos intensificar as ações da militância do partido nas ruas. O PT irá com Lula até as últimas consequências e não aceitará de braços cruzados a prisão." Gleisi Hoffmann, senadora, presidente do PT.

"Penso, como advogado, que o trânsito em julgado, segundo a Constituição, deve ser obedecido. Mas o STF consolidou ao mandar prender após a segunda instância. Então como ter duas posições agora no caso do presidente Lula?" Ives Gandra Martins, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

"A corrupção é uma forma de injustiça e precisa ser combatida por todos. Toda forma de corrupção é uma forma de injustiça, e há de ser não apenas combatida, mas batida, para que a gente tenha a superação de um marco civilizatório." Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

A pessoa que caiu na malha fina não é um sonegador. Não é mau elemento, é a coisa mais normal que existe, uma vez eu mesmo caí na malha. E, em 2017, por falta de propaganda, o Rio Grande do Sul perdeu cerca de R$ 280 milhões, os quais poderiam ser destinados para o terceiro setor." Ademir Gomes, superintendente adjunto da Receita Federal da 20ª Região.

"O varejo cresceu 2,5% nos 12 meses encerrados em janeiro, melhor desempenho desde novembro de 2014. A taxa de crescimento acumulada em 12 meses mostra que a trajetória de recuperação do setor permanece." Isabella Nunes, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A recuperação é gradual, observada na série em 12 meses. Mas mostra recuperação de todas as atividades, mesmo as que estão em queda." Também Isabella Nunes.