O outono de Cunha

A defesa de Eduardo Cunha (PMDB) conta os dias para ingressar, em maio, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com o pedido para que o ex-deputado possa cumprir em casa o restante da pena de sua primeira condenação (15 anos e 4 meses), na Lava Jato, por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. É aquele caso da propina de R$ 5 milhões, na venda de um campo de exploração de petróleo em Benin, na África.

Romance forense: O perpétuo silêncio

Na média comarca pipocam ações recíprocas de homem e mulher que estão se separando litigiosamente. O comerciante bem-sucedido contrata um notório advogado da capital. Ela, do lar, dá procuração ao mais conceituado profissional da região.

Preocupado com as repercussões locais, o juiz recomenda ao escrivão "atenção quanto ao segredo de Justiça". Determina sejam apensadas as quatro ações e designa, para uma semana depois, audiência de tentativa de conciliação. Nesta, o magistrado faz uma peroração sobre a conveniência de as partes acordarem.

E - "tendo em vista as recíprocas acusações de infidelidade" - concita os cônjuges e seus advogados a, "com especial sensibilidade avaliarem a possibilidade de acordo, até mesmo porque será melhor para as respectivas famílias, para os filhos do casal, para os pais e sogros também, e ainda para os outros personagens envolvidos".

Querendo evitar constrangimentos, o juiz propõe-se a, com o escrevente, deixar momentaneamente a sala de audiências, para que o casal e os dois operadores jurídicos debatam à vontade. Meia hora depois, o magistrado é informado que as partes haviam conciliado e que o acordo apalavrado seria submetido à homologação judicial.

O juiz volta à sala de audiências e o advogado interiorano se diz "honrado com a presença do ilustre colega da capital" e a ele cede a palavra para que dite os termos do acordo.

Ditado o texto e digitada a minuciosa transação, o advogado da capital conclui com uma frase típica ao jargão forense: "As partes requerem homologar, por sentença, a transação em tela, remetendo-se os autos, após as cautelas de estilo, à vala comum dos processos findos, fazendo-se 'silêncio perpétuo' sobre todo o processado, inclusive sobre as prévias e precipitadas acusações recíprocas".

O magistrado então indaga ao advogado da mulher se aquelas tinham sido as condições pactuadas. O profissional logo responde:

- As condições estão corretas. Porém, parece-me ser difícil o cumprimento da parte final do acordo, relativa ao 'silêncio perpétuo' sobre o processo. Aqui é uma cidade do interior, onde todo mundo se conhece, o povo é fuxiqueiro e este caso está rendendo muito diz que diz. Assim, não posso garantir o 'silêncio perpétuo' sobre um processo como este, embora pessoalmente eu me comprometa, em nome da minha discrição pessoal e de minha ética profissional.

Contornando o impasse, o juiz consegue que as partes e os advogados concordem que a expressão "e que se faça 'perpétuo silêncio' sobre todo o processado" seja retirada do termo de acordo - que, afinal, é homologado.

Na cidade, durante os dias seguintes, o assunto dominante continua sendo o acordo na separação do casal adúltero. E sem o "silêncio perpétuo" sobre "swingueiros" detalhes de várias alcovas com dois, três, seis - ou mais - personagens.

Aliás, na comarca só se fala nisso.