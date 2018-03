Markmais completa uma década com inovações

A Agência de Publicidade e Marketing Markmais completa 10 anos com destaque em seu segmento de atuação. O segredo do sucesso, segundo seus administradores, o empresário Sylvio Ballverdu e seus filhos, Ramon e Thomaz Ballverdu, está no envolvimento na rotina de seus clientes, com o objetivo de saber o que eles realmente necessitam "dizer" ao mercado.

De acordo com Sylvio, a Markmais desempenha as atividades clássicas de uma agência de publicidade off-line e on-line, porém ela vai além por se aproximar dos clientes e desenvolver ideias e ações diferenciadas, aproximam as pessoas às marcas.

Ao longo destes 10 anos, a Markmais consolidou presença no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e passou a atender segmentos diversificados da economia. Hoje, o seu portfólio reúne nomes como: Rede Multisom, Biscoitos Zéze, Partage Shopping Rio Grande, Alimentos Castro, Fenadoce, Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas, Nissul Renault, Gala Hyundai, Unimed Pelotas, Ecosul, Escola Mario Quintana, entre outros.

Sylvio explica que as ações da Markmais buscam o envolvimento nas ruas com intervenções simples e um "marketing do bem", com o propósito de fidelização, ganhando a empatia de todos. "Procuramos atingir imensuráveis resultados em repercussão espontânea nos principais veículos nacionais e internacionais", comenta.

Ele cita como exemplo, que por três anos seguidos as ações desenvolvidas para a Biscoitos Zezé foram consideradas tendência de marketing no mundo. "Markmais tem como pilar a paixão por ideias", destaca. Com este pensamento, acrescenta o empresário, as ações da Markmais causam resultados positivos.

Ballverdu lembra que a empresa, ao longo destes 10 anos, já passou por inúmeras flutuações na economia e na política nacional, porém conseguiu ultrapassar obstáculos, graças a capacidade de tomar medidas acertadas e também em saber se adaptar as turbulências, com criatividade e voltada ao sentimento das pessoas. "É uma relação baseada no compromisso e na responsabilidade com o próximo e, deste modo, procurando se tornar mais que uma agência de propaganda e marketing no mercado", cita.

"Nossa meta é continuar acreditando no poder da comunicação, levando mensagens com a voz de nossos clientes aos seus consumidores. Queremos cada vez mais gerar conversas e impactar pessoas", destaca Ramon Ballverdú. "Nos próximos 10 anos seguiremos tentando entender os problemas dos nossos clientes e os problemas dos clientes dos nossos clientes, pois assim acreditamos que melhor podemos exercer a nossa criatividade, tirando ideias da gaveta para gerar um resultado positivo para as pessoas nas ruas," completa Thomaz Ballverdú.