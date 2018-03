Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 21/03/2018. Alterada em 20/03 às 20h59min POA-Montevidéu

Já de olho nas férias de meio de ano, a companhia área Azul está ampliando os voos para a temporada de inverno com saída de Porto Alegre. Serão mais três voos semanais para Montevidéu entre 1 de julho e 5 de agosto. Hoje, a companhia tem um voo diário para o Uruguai, com taxa média de ocupação entre 80% e 90%, segundo Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da companhia.

E Guarulhos...

A empresa também está colocando mais um voo Porto Alegre/Guarulhos e ainda pode vir a operar em breve com uma nova aeronave na rota entre a capital gaúcha e Florianópolis, que recentemente deixou de ser operada pela Gol em voos diretos.

Drones

O sobrevoo de um drone próximo da pista do aeroporto Salgado Filho causou transtornos. As operações foram suspensas por pouco mais de uma hora na noite de segunda-feira. Foram 13 voos afetados: seis aguardaram a liberação da pista para a decolagem; cinco foram desviados para os aeroportos de Caxias do Sul, Florianópolis e Curitiba; e outros dois ficaram sobrevoando o entorno da Capital até a autorização para o pouso.

Sem identificação

Não foi identificado o dono do equipamento, mas Fraport, Brigada Militar, Polícia Federal e Anac planejam reforçar a segurança aérea na região.

Boate Kiss

O concurso público nacional de arquitetura para o Memorial às Vítimas da Boate Kiss teve 112 participantes homologados. Quase um terço dos inscritos são gaúchos. Também há participantes de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. No local onde fica a Boate Kiss, que pegou fogo em 27 de janeiro de 2013, matando 242 pessoas e ferindo mais de 600, será construído um monumento para homenagear as vítimas.

Grades, rápido!

Um advogado da praça, frequente vasculhador de licitações, flagrou um edital em que o Supremo Tribunal Federal convoca empresas interessadas em alugar gradeados para cercar o prédio da corte, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Para o serviço estão reservados R$ 78.526,00. Uma cláusula diz que "o isolamento e a contenção terão que estar disponíveis para montagem em, no máximo, 12 horas".

Fragmentos da Capital



Pauta recorrente na cidade, os moradores de rua do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, estão retratados em obras de arte em exposição na Capital. Trata-se de colagem da artista plástica Luciana Marson, que integra a mostra Percursos urbanos, que abre nesta sexta-feira na Galeria Duque. A data foi escolhida para integrar-se à semana de aniversário de Porto Alegre.



São Patrício I

Reportagem publicada no site do Jornal do Comércio levantou alguns números das festividades alusivas ao Saint Patrick's Day em Porto Alegre, no sábado. O Escritório de Eventos da prefeitura estima que cerca de 80 mil pessoas participaram das atividades. A cervejaria Delta, no bairro Navegantes, comercializou 4 mil litros de chopp, o dobro do ano anterior.

São Patrício II

Quem não gosta de festividades importadas pode reclamar, mas, pelo visto, o Saint Patrick's Day seguirá crescendo e pode se tornar até atividade oficial em Porto Alegre. Projeto de lei do vereador Wambert Di Lorenzo (Pros), que tramita na Câmara desde o final de 2017, propõe incluir o Dia de São Patrício no Calendário de Datas Comemorativas do município.

Sindilojas

A edição de hoje do Café com Lojistas - evento promovido pelo Sindilojas das 8h30min às 10h30min no Senac (Coronel Genuníno, 130) - terá uma conversa sobre como “A transformação digital pode mudar o rumo dos seus negócios”. O encontro, aberto ao público, será comandado por Daniel Skowronsky, fundador e diretor de estratégia da agência Global.

CMPC

A CMPC é uma das 100 melhores empresas da América Latina, segundo estudo realizado pelo The Boston Consulting Group, empresa norte-americana de consultoria estratégica. O grupo chileno, dono da Celulose Riograndense em Guaíba, é destacado, entre outros quesitos, por sua presença internacional e crescimento acima do PIB regional.