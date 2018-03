Carro acorrentado

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Leitora conta que o dono de um carro estacionado em uma rua do Centro Histórico de Porto Alegre, na semana passada, adotou uma tática inusitada para evitar que seu veículo fosse levado embora pelos ladrões: literalmente acorrentou uma das rodas ao poste de uma placa de trânsito.

Sede da Fecomércio

Avança a olhos vistos a obra da futura sede da Fecomércio-RS. Quem sai ou chega de Porto Alegre pela freeway vê com facilidade o grande edifício que está sendo construído na margem da rodovia.

Aulas magnas

Nesta primeira semana de atividades, haverá uma programação especial, com oficinas, palestras e outras atrações, como aulas magnas transmitidas ao vivo no laboratório multiuso no Iguatemi. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski virá a Porto Alegre e fará uma dessas palestras no campus da rua Orfanotrófio, na sexta-feira.

Campus no shopping

A UniRitter apresenta hoje, às 18h30min, a primeira fase do seu novo campus instalado no shopping Iguatemi. Serão inaugurados laboratórios, salas de aula e biblioteca. A universidade planeja utilizar uma área de 3.732 metros quadrados, com capacidade para receber até 4 mil alunos.

Do outro lado

Agora, se for para ir ao estado vizinho, nem é necessário andar muito. Quem atravessa a ponte do rio Mampituba e chega a Passo de Torres (SC), encontra a gasolina por R$ 4,02. A poucos quarteirões dali, na famosa praia gaúcha, o preço está acima de R$ 4,40.

Preço da gasolina

Não é preciso ir ao litoral de Santa Catarina para ver a diferença de preço nos postos de combustíveis da BR-101. No trecho entre Osório e Torres, a gasolina oscila de R$ 4,17 a R$ 4,39.

Ícone

Empreendedores da revitalização do Cais Mauá querem que as três torres que serão construídas na região das docas se tornem ícones arquitetônicos de Porto Alegre. A ideia é que tenham um projeto diferenciado.

No Cais

Os edifícios terão regime urbanístico diferenciado. Traduzindo: não precisam respeitar o limite de altura máxima de 52 metros para prédios de Porto Alegre. Como serão bem mais altos e estarão na orla, vão se destacar na paisagem urbana da Capital.

Marcas de Quem Decide

Os resultados da pesquisa Marcas de Quem Decide, projeto do Jornal do Comércio em parceira com a Qualidata, serão revelados hoje. Uma das novidades é que o evento acontece pela primeira vez no Teatro do Sesi, na Fiergs. Outra inovação é que o público pôde escolher, via internet, as marcas Top 10.

Marcas de Quem Decide II

O evento começa às 8h e terá cobertura pelas redes sociais do Jornal do Comércio. Amanhã, um caderno especial de 12 páginas ampliará as informações na edição impressa. A análise completa dos dados será veiculada em um suplemento de 152 páginas no dia 26 de março.

Língua inglesa

A Comissão Fulbright e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) trazem ao Rio Grande do Sul 19 assistentes dos Estados Unidos para auxiliar no ensino de língua inglesa. Eles contribuirão para aprimorar a competência dos alunos nos cursos de bacharelado e licenciatura em Letras em seis universidades (Ufrgs, Pucrs, Unisinos, UCS, Unipampa e Unijuí). O grupo permanecerá no Brasil por nove meses.

Miúdas

OKTOBERFEST de Igrejinha inicia o processo de escolha das Soberanas da 31ª edição, que acontece de 12 a 21 de outubro.

de Igrejinha inicia o processo de escolha das Soberanas da 31ª edição, que acontece de 12 a 21 de outubro. IMOBILIÁRIA Farrapos, de Porto Alegre, completa 65 anos hoje.

Farrapos, de Porto Alegre, completa 65 anos hoje. ATELIER Livre da prefeitura recebe inscrições até 20 de março para o curso sobre a arte urbana de Porto Alegre. E-mail: alivre@smc.prefpoa.com.br.