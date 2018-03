Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 02/03/2018. O tiro é livre

ETHAN MILLER/GETTY IMAGES/AFP/JC

É muito forte a movimentação de grupos norte-americanos favoráveis a leis mais rígidas no controle de armas. Mas não é fácil vencer o lobby dos fabricantes e entidades ligadas de uma forma ou outra às armas, como clubes de tiro. Este outdoor é de um deles, em Las Vegas, e um ativista escreveu por conta própria o SCHOOL KID como protesto, remetendo aos repetidos massacres em escolas por atiradores solitários.

Homenagem ao bombeiro

O 1º sargento Marcelo Rodrigues da Luz, do Corpo de Bombeiros, recebeu, nesta quinta-feira, homenagem do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sticc). No dia 9 de fevereiro, o sargento e sua equipe atuaram no difícil resgate de dois trabalhadores da construção civil que ficaram presos a um andaime no alto de um prédio, localizado no Centro Histórico, durante tempestade que atingiu Porto Alegre, com ventos superiores a 80 km/h.

Historinha de sexta

As eleições na Itália fazem lembrar uma história envolvendo o ditador italiano Benito Mussolini. Em meados dos anos 1930, Il Duce tomou uma série de medidas administrativas que lhe deram grande fama, como drenar os pântanos de Roma e colocar os trens italianos no horário. Seu prestígio também era forte nos Estados Unidos por causa da grande colônia italiana e ações administrativas bem-sucedidas, como colocar os trens italianos no horário. Até Cole Porter cantou uma música em sua homenagem (Você é meu Houdini/ Meu mágico Mussolini). Por isso o italiano visitou os Estados Unidos onde foi extramente bem-recebido. Numa das entrevistas que concedeu, a entrevistadora perguntou ao Duce se era difícil governar a Itália. Ele deu de ombros. - Difícil não é, mas é inútil.

O jardim dos ossos

Deve ser coincidência, mas é notável que a partir da certeza que o governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) é indubitavelmente candidato à sucessão presidencial, abriram o armário de esqueletos envolvendo secretários e dirigentes de estatais paulistas ligados às gestões tucanas.

Por falar em coincidência...

...atribui-se aos chineses um provérbio que diz o seguinte: cavalo ganha uma vez, sorte; cavalo ganha duas vezes, coincidência; cavalo ganha três vezes, aposta no cavalo.

Dados abertos

Porto Alegre receberá pela primeira vez, neste sábado, evento para marcar o Dia Internacional dos Dados Abertos, estimulado pela Open Knowledge. Na capital gaúcha, o encontro com debates acontecerá na Unisinos. Uma das painelistas será a repórter Lívia Araújo, da editoria de Política do Jornal do Comércio.

O despertar

Desacordado por um bom tempo, o tema segurança pública no governo Michel Temer agora está queimando etapas. Positiva a informação de que Temer determinou que o Bndes abra financiamento de R$ 5 bilhões para equipar polícias estaduais.

Oxigênio para o Centro I

Toda a cidade, e até além dela, deve torcer para que o projeto do Cais Mauá possa finalmente deslanchar, a começar pelo Centro Histórico de Porto Alegre. Uma vez funcionando a primeira fase, nos armazéns restaurados, a área sofrerá contágio positivo com o empreendimento, inclusive o comércio formal. Toda a região, incluindo até a Rua da Praia, vai se beneficiar com a operação.

Oxigênio para o Centro II

Com as operações gastronômicas, o perímetro de segurança formal e o propiciado pelo vaivém das pessoas dará condições a outros empreendimentos, inclusive noturnos, hoje problemáticos. Até o Mercado Público poderia pensar em ampliar seus horários e dias de funcionamento, com estacionamento noturno no Largo Glênio Peres.

Miúdas

Finais

