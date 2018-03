Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Notícia da edição impressa de 16/03/2018. Alterada em 15/03 às 18h39min Pluralidade feminina

Maria Aparecida Neme da Silva e Mariângela Ziede

O tema escolhido pelo Grêmio Náutico União para comemorar o Dia Internacional da Mulher foi justamente um dos conceitos pelo qual as mulheres são mais conhecidas: a pluralidade. O painel Mulher Plural, comandado por Tânia Carvalho, encontrou em Iara e Roberta Jalfim, e Carmen e Ana Luiza Ferrão as personagens certas para o bate-papo que transcorreu de forma agradável e descontraída, através do relato das experiências e trajetórias vitoriosas do quarteto, formado por mães e filhas que trabalham em sintonia. Como não poderia deixar de ser, a jornalista Tânia Carvalho foi ovacionada por suas intervenções divertidas e oportunas, segurando o leme de uma conversa rica e produtiva para a plateia essencialmente feminina.

Pois é, vizinha...

A atriz Deborah Finocchiaro apresentará o seu consagrado espetáculo Pois é, vizinha, na Associação Leopoldina Juvenil, no dia 27 de março, celebrando a passagem do Dia Internacional da Mulher no clube. O monólogo tem uma das mais longas carreiras nos palcos gaúchos e brasileiros, em uma adaptação do texto de Franca Rame e Dario Fo que teve uma versão com Marília Pêra vivendo a dona de casa às voltas com os dilemas de seu cotidiano. O valor arrecadado com os convites será doado à Liga Feminina de Combate ao Câncer.



Master chefs

Entre as comemorações dos 75 anos da AABB Porto Alegre, os sócios poderão participar de um concurso gastronômico AABB Gastrô, realizado em quatro etapas, em maio, com um vencedor em cada uma, sendo a final em 29 de maio quando os vencedores produzirão um prato de frutos do mar. Os participantes concorrem à viagem a Gramado, jantares no Dia dos Namorados, uma panela elétrica e a fazer parte da revista comemorativa aos 21 anos da Confraria de Gourmets. Inscrições no site do clube.

Hipismo

A Federação Gaúcha de Esportes Equestres abre as inscrições no próximo dia 19, segunda-feira, para o tradicional CSI2*-W- Concurso de Salto Internacional Cidade de Porto Alegre, The Best Jump que chega à sua 50ª edição nos dias 19 a 22 de abril. O campeonato, realizado na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, distribuirá

R$ 227 mil em prêmios, sendo R$ 110 mil, correspondente ao Grande Prêmio Internacional Cidade de Porto Alegre, que encerra o concurso, no domingo. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril, diretamente no site www.bestjump.com.br.

Debutantes

Já são 40 inscritas para o baile de debutantes do Grêmio Náutico União que abriu as vagas na manhã de terça-feira passada. Como de costume, as meninas e seus familiares chegaram na véspera para aguardar na fila, aproveitando o "dormidão", que facilita o primeiro contato entre as meninas e garante as melhores mesas no salão no dia do debut. A noite teve seleção musical, retoques na beleza e mostra de roupas de festa. Na lista de meninas para a noite do dia 29 de setembro, estão Isabella Rocha Zanin, Beatriz Müller Stein, Paula Fritscher Pires, Gabriela Zenni Estevão Porto e Gabriela Jardim Marafon Maino.

Bazar

A Sociedade Germânia realizará mais uma edição do tradicional Bazar de Páscoa, nos dias 21 e 22 de março, com abertura a partir das 10h e encerramento às 21h. O bazar acontecerá em sua sede social na avenida Independência, com cerca de 100 expositores oferecendo gastronomia gaúcha e artesanato. Como atração nos dois dias, o almoço será aberto ao público sob o comando de chef Lúcio Gastronomia. A entrada é franca e aberta ao público.