Notícia da edição impressa de 09/03/2018. Alterada em 08/03 às 16h47min Batalha de super-heróis

Daiane Finger e Helena Rocca Finger

A Sogipa teve o salão de festas repleto de super-heróis na tarde do sábado que passou, estreando a nova data para o seu Carnaval infantil. O baile que ocorria tradicionalmente nas tardes de sábado durante o Carnaval teve a data alterada depois de uma consulta aos sócios que preferiram que a festa fosse realizada na volta das férias. A vontade da garotada de brincar entre confetes e serpentinas, embalada por marchinhas carnavalescas e vestidas com seus personagens favoritos foi plenamente satisfeita. A criançada reviveu o melhor da folia e caprichou em levar ao baile réplicas e recriações de super-heróis conhecidos e ídolos do imaginário infantil. A participação no concurso de fantasias tornou a brincadeira ainda mais divertida, com as crianças concorrendo em luxo e originalidade estendendo um pouco mais a aventura de viver seus personagens.

Em segurança

Uma boa ideia foi usada para o transporte seguro das mulheres na comemoração Dia Internacional da Mulher, no Grêmio Náutico União. Ao longo da quinta-feira, uma parceria entre o União e o Venuxx, aplicativo de transporte direcionado ao público feminino, presenteou as mulheres unionistas com o promocode GNUXX (50% de desconto) para duas corridas com destino ou saída de uma das quatro sedes do clube.

Temporada

A temporada social do Porto Alegre Country Club será aberta no dia 24 de março, com jantar pilotado por Marcelo Jacobi, organização de Neca Esbróglio e som de Pimpo Contursi. Carla Ribeiro e Blasco Allem Nunes, diretores sociais já estão divulgando os detalhes da festa que costuma marcar o calendário social do clube.

Sob nova direção

A presidência da Confraria dos Ex-Dirigentes de Clubes Sociais do RS terá troca de mandato durante jantar festivo no dia 23 de março, no Grêmio Geraldo Santana. Eder Oliveira se despedirá do cargo, passando a tarefa para Gerson Cardoso, que já foi presidente do Caixeiros Viajantes.

Novidades

Francisco Squeff Nora fez as honras da casa, no Porto Alegre Country Club, no início da semana, para receber os principais organizadores de eventos de Porto Alegre para apresentar as novidades estruturais dos salões do clube e a área da piscina. O ponto alto do encontro foi a gastronomia do chef Marcelo Jacobi, que fez circular algumas das novidades inseridas em seu cardápio, fruto da recente viagem de estudos que fez entre Nova Iorque e Orlando, nos Estados Unidos. Jacobi decola em maio para Chicago para participar de curso gastronômico a fim de atualizar e personalizar ainda mais seu portfólio.