Constituição Cidadã: as regras para o Brasil do futuro

Suzy Scarton

Uma criança catando comida em um lixão de uma das grandes metrópoles seria a imagem perfeita para descrever o paradoxo entre o que o Brasil queria para o seu povo há 30 anos - com a promulgação da Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã - e como está esse povo hoje. Vigente em um dos países mais desiguais do mundo, a Carta Magna brasileira, elaborada no período subsequente aos 21 anos de ditadura militar, é uma das mais avançadas no que diz respeito a garantias sociais e humanitárias. Embora pareça incoerente, considerando o contexto em que a sociedade se insere hoje, cercada de violência e de corrupção, a Constituição Federal de 1988, elaborada por 559 parlamentares (487 deputados federais e 72 senadores) que compunham a Assembleia Constituinte, vinha apontar um novo caminho para o Brasil, distante do autoritarismo e das ideias retrógradas que assombraram o País por mais de duas décadas.

A elaboração do texto, que possui 250 artigos e 114 disposições constitucionais transitórias, se deu em um momento em que movimentos sociais e progressistas clamavam por direitos humanos. Não só havia uma preocupação latente com a qualidade de vida da população, mas também o desenvolvimento social e a distribuição de renda estavam presentes na pauta dos parlamentares que participaram da Assembleia Constituinte, eleita 18 meses após o fim oficial do regime militar. Presidente da Constituinte, o líder do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Ulysses Guimarães, chegou a afirmar que "o Brasil precisa de uma Constituição em que o povo seja o fundador, por votação direta, do governo e da lei".

Embora o entendimento de que o Brasil precisava se livrar do "entulho autoritário", ou seja, de leis que ainda vinham do regime anterior, o clima entre os parlamentares não era tão harmonioso. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral como primeiro presidente pós-ditadura levou em consideração que o nome era confiável aos olhos do regime militar. "Tratava-se de uma oposição confiável. Para conseguir a chapa e a vitória, e também para que os militares aceitassem a transição, colocou-se, na chapa, o (José) Sarney, presidente do Partido Democrático Social (PDS, a antiga Arena). Quando Sarney tomou posse, o general (João Batista) Figueiredo não foi passar a faixa, pois considerava Sarney um traidor", relembra o doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Benedito Tadeu César.

O processo de ruptura que acabou com o regime militar, vigente de 1964 a 1985 no País, foi negociado. Com a pressão popular exigindo uma eleição direta, a antiga Arena, que apoiava a ditadura, lançou Paulo Maluf como candidato à sucessão do general João Batista Figueiredo, o último presidente do regime autoritário. Já o MDB apresentou o nome de Tancredo Neves, com apoio da oposição, e que veio, por fim, a ganhar a disputa no Colégio Eleitoral, com 480 votos a 180. A Tancredo, caberia a consolidação da transição democrática, e a vitória do candidato foi resultado de um acordo entre o MDB e políticos da Frente Liberal, uma dissidência do PDS que, mais tarde, daria origem ao PFL, o atual Democratas. Esse acordo, chamado de Aliança Democrática, garantiria o apoio da Frente Liberal ao candidato da oposição e manteria, ao mesmo tempo, a transição democrática sob controle, evitando que ideias com viés esquerdista ganhassem força.

Ainda assim, a ascensão dos movimentos sociais foi mais forte e, mesmo que não tenha se conseguido a formação de uma Constituinte exclusiva e favorável às garantias sociais, a pressão popular se fazia perceptível, o suficiente para fazer com que os parlamentares correspondessem às expectativas da população. "Ninguém aceitou a versão do Brasil que a ditadura criou, com seus delitos, como o ataque ao Riocentro (em 1981) ou o assassinato de Vladimir Herzog (em 1975). Por mais que a ditadura tenha salvado as aparências, a sociedade não engoliu aquilo, e queria direitos humanos, que se tornaram a grande marca da Constituinte", explica o historiador Francisco Marshall, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP).

O mais surpreendente é que, apesar de haver uma pressão popular, não existiram grandes movimentos de rua, como os vistos recentemente no Brasil. Havia uma vontade de mudança intrínseca aos próprios parlamentares. Cada frase que culminou no texto completo da Constituição Federal era redentora - havia uma crença real de que aquelas decisões mudariam a qualidade social do Brasil. "E, de fato, (o texto constitucional) pode - ou poderia -, permite que isso ocorra. Falamos de um país onde existem milhões de miseráveis. Houve uma sensibilidade. Havia um sentimento, naquela época, de que as iniquidades poderiam ser enfrentadas, decorrente da maturidade cultural dos legisladores", avalia Marshall.