Inter irá destinar parte do IR para ajudar crianças

O Sport Club Internacional aderiu ao programa Escolha o Destino, que visa estimular a doação de parte do Imposto de Renda (IR) para fundos de apoio a crianças e aos idosos. O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, colocou o clube a disposição para ações de conscientização junto a jogadores, funcionários e torcedores.

A decisão foi anunciada em reunião com a presença da primeira dama do Estado, Maria Helena Sartori, o presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun, e a presidente do CRCRS, Ana Tércia Rodrigues se reuniram com presidente e membros da diretoria do Sport Club Internacional.

A campanha é promovida pelo Gabinete de Políticas Sociais e pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, em parceria com diversos órgãos e instituições, e conta com o apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual da Pessoa Idosa.

O Sescon-RS é parceiro ativo dessa campanha, por meio da sua Comissão de Responsabilidade Social, que participa das reuniões junto ao governo do Estado. Parte do Imposto de Renda de cada contribuinte pode ser direcionado a uma instituição benemerente de sua cidade ou do Estado.

Estudos apontam que mais de R$ 300 milhões podem ser destinados diretamente para crianças e idosos do Rio Grande do Sul. No entanto, apenas 10% desse total fica aqui no Estado.