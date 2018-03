Cinco tendências que vão comandar o varejo

Patrícia Comunello

Não é só no Brasil que um temor está no ar. Na recente NRF, considerado o maior evento de varejo do mundo, o clima era de apocalipse. A loja física está com os dias contados, afinal, o "predador" digital está a solta. Vamos aos números: 25% dos shopping centers vão fechar em cinco anos os EUA, 15% do fluxo em ponto físico cai em cinco anos. A feira terminou em Nova Iorque, sob temperaturas de -7C, e o mundo não acabou. Boa notícia, e aí que começa o outro lado dessa história. O que não faltam são sinais do que é preciso colocar em pauta dentro do negócio para não, aí é papo sério, fechar - aí vale um termo que virou hit - nesse mundo que agora é phygital (de physicial - físico, e digital, que é este mundo de bits, datas e algoritmos).

E nesta onda de fortes mudanças, o recado mais emblemático veio do 'comandante em chefe' (CEO) da maior varejista do mundo, que os brasileiros - e os gaúchos, conhecem bem: "O varejo muda muito. Se você estiver entendiado, não está fazendo a coisa certa", resumiu Doug McMillon, que comanda o Walmart. O fato e que existe uma vida antes e pós-NRF, é só ver a pulverização de eventos, conferências, debates e repercussões. O arsenal é vasto, e as capacidades de quem está a frente dos negócios variam conforme o tamanho e o local onde está. Cinco quesitos devem pautar as ações, e dentro deles há uma infinidade de práticas: Experiência, comunidade, parcerias, físico e digital e pessoas. Então, vale conferir exemplos e alertas de veteranos em NRF e de craques em buscar saídas para reposicionar seu negócio.