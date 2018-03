A experiência com o clube foi fundamental para a jornalista, que aborda no livro tanto os desafios externos enfrentados pelas mulheres cotidianamente, quanto os comportamentos arraigados e autossabotadores delas próprias, que se manifestam em perfis como "a mãezona do escritório", "a rejeita-crédito", "a mulher-capacho" e "a contorcionista", entre outros.

Se os obstáculos existem, é possível reagir, garante Jessica. A chave para enfrentar o patriarcado é a aliança feminina baseada em apoio mútuo, empatia e força. Logo nas primeiras páginas, descobre-se que não é ficção. Todos os meses,a autora se reunia com um grupo de mulheres para conversar sobre seus empregos. Em comum, queixas relacionadas ao machismo sutil enfrentado no dia a dia, como ver um colega homem levar o crédito pela ideia de uma mulher, ser constantemente interrompida em reuniões e, ao demonstrar algum descontentamento, ouvir perguntas ou comentários sobre TPM.

Responsável pela recém-criada editoria de gênero do The New York Times, a jornalista Jessica Benett constrói um guia incisivo e irônico de como sobreviver ao sexismo no ambiente de trabalho em Clube da luta feminista. A obra mescla pesquisas e estatísticas fundamentadas em experiências vividas pela autora e por outras mulheres, mostrando que muitas mulheres convivem diariamente com o machismo, especialmente na vida profissional.

Direito

Não se limitando às determinações técnicas do Direito, o livro Medida por Medida tem como objetivo viajar pelas principais peças de Shakespeare, identificando as relações jurídicas existentes. É uma demonstração da relevância do Direito através dos textos de um dos maiores dramaturgos inglês, se não o maior. Os alunos serão introduzidos a grandes obras da civilização moderna, que moldaram a nossa cultura e que são de grande importância histórica.

Em Medida por Medida, que também é o nome de uma peça de Shakespeare do século XVII, o autor José Roberto de Castro Neves nos convida a conhecer o Direito a partir de ma viagem através das peças e textos de um dos mais importantes dramaturgos da história da humanidade. Elucidando os variados componentes da arte do Direito, as obras A Megera Domada, Romeu e Julieta e Hamlet são usadas como exemplos para tratar de assuntos como o conceito de tribunal, retórica, leis outros temas relacionados ao sistema de normas e condutas de uma sociedade..

Através de um texto leve e explicativo, a rica pesquisa criada por José Roberto de Castro Neves mescla as definições shakespearianas com as belas e canônicas tramas do século XVII, que torna a leitura e o conhecimento da área muito mais prazerosos de ser assimilado. Um texto cativante traz as importantes lições jurídicas presentes no teatro de Shakespeare para perto dos leitores e possibilita um estudo humanista do Direito.

Medida Por Medida - o Direito em Shakespeare; José Roberto de Castro Neves; Edições de Janeiro; 416 páginas; R$ 79,90