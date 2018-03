Diferentemente do publicado na página 19 ontem, a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa) informa que o valor de R$ 90 milhões destinado à companhia não corresponde a déficit, mas ao montante previsto em 2018 à prestação de serviço aos órgãos e secretarias vinculados à prefeitura. A projeção é de que este valor represente 1,33% do orçamento total do município para este ano. Em nota, a Procempa comunica que os preços praticados não são reajustados desde 2016 e são monitorados em relação ao mercado, "assegurando, além da qualidade técnica, o melhor resultado econômico para o município".