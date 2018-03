Guilherme Boulos e Sonia Guajajara, do PSOL, lançarão pré-candidatura à Presidência em ato no sábado

Marcos Augusto Gonçalves, da Folhapress

Com apoio da empresária Paula Lavigne, Guilherme Boulos, liderança do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), lança sua pré-candidatura à Presidência, pelo PSOL, no próximo sábado (3), em São Paulo, na Casa das Caldeiras. A vice na chapa será Sonia Guajajara – coordenadora executiva da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e ativista com projeção internacional.

O evento, chamado de Conferência Cidadã, reunirá artistas, políticos, intelectuais e lideranças de movimentos sociais do campo progressista, não necessariamente filiados ou comprometidos com o PSOL.

Caetano Veloso, por exemplo, que estará presente no ato, já declarou seu voto no pré-candidato Ciro Gomes, do PDT. O cantor sugeriu recentemente que Boulos poderia encontrar abrigo no projeto de Ciro, em eventual disputa de segundo turno ou vitória do pededista na eleição.

O convite para o evento traz uma lista extensa, que inclui, entre muitos nomes, o arquiteto Nabil Bonduk, ex-secretário de Cultura da gestão Haddad; a ex-prefeita paulistana Luiza Erundina; Frei Betto; a cineasta Marina Person, a escritora Antonia Pellegrino e o jornalista Bruno Torturra, um dos criadores da Mídia Ninja.

Boulos esteve presente numa reunião para discutir segurança pública e intervenção federal no apartamento de Lavigne, no Rio, na quinta-feira da semana anterior (22). Disse a amigos que estava preparado e animado para a campanha, que tem como meta colocar em cena uma nova articulação de esquerda e marcar posição.