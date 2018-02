Barroso telefonou para delegadodo inquérito que investiga Temer

Relator do inquérito que investiga o presidente Michel Temer (PMDB) no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso telefonou ontem para o delegado federal Cleyber Malta Lopes, responsável pelo caso na Polícia Federal (PF).

Em nota, Barroso afirmou que ouviu do delegado o relato de "algumas pendências" na investigação e a afirmação de que ele não divulgou informações sigilosas da investigação.

"Neste domingo dia 25.02.2018, entrei em contato com o Dr. Cleyber Malta Lopes, Delegado encarregado do Inquérito nº 4621. Após me relatar algumas pendências, assegurou-me S. Sa. (sua senhoria) que nenhuma informação relativa a aspectos sigilosos do inquérito foi por ele divulgada a quem quer que seja e que conduz a apuração com toda a diligência e discrição que o caso impõe", disse Barroso. "Para registro, deixo este fato consignado nos autos", encerra a nota.