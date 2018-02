Fórum da Liberdade reunirá Sérgio Moro e Antônio Di Pietro, da Operação Mãos Limpas

A próxima edição do Fórum da Liberdade vai colocar frente a frente duas personalidades jurídicas envolvidas no julgamento de casos de corrupção de grande repercussão mundial. O juiz federal Sérgio Moro e o ex-promotor italiano, Antonio Di Pietro, irão dividir o palco do evento que acontece nos dias 9 e 10 de abril no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre.

Moro é o juiz responsável em Curitiba pela Operação Lava Jato. Já Antonio Di Pietro, ficou conhecido mundialmente como o principal promotor da Operação Mãos Limpas, investigação que revelou um esquema de corrupção entre políticos e empresários italianos nos anos 1990.

Jornal do Comércio Em 2016, o convidou um cientista político italiano para fazer uma comparação das diferenças e semelhanças dos movimentos de combate a corrupção nos dois países.

O Fórum da Liberdade é promovido anualmente desde 1988 pelo Instituto de Estudos Empresariais, entidade focada na defesa dos valores da economia de mercado e da livre-iniciativa. O tema deste ano do evento será a "A Voz da Mudança". Além de Moro e Di Pietro, estão confirmados como palestrantes o ex-técnico de vôlei Bernardinho, o empresário Flávio Rocha, o escritor Jorge Caldeira e a economista norte-americana Deidre McCloskey. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site forumdaliberdade.com.br.